Supernova Génesis 2026: ¿A qué hora es la pelea de Aaron Mercury contra Mario Bautista?

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo Supernova Génesis 2026, la segunda edición del evento mexicano de box entre creadores de contenido y una de las peleas más esperadas es la de Mario Bautista contra Aaron Mercury.

Los dos creadores de contenido han destacado por mezclar su entrega en los entrenamientos de box junto con dosis de polémica rivalidad que ha convertido a su pelea en una de las más esperadas del Supernova Génesis 2026.

El enfrentamiento entre Aaron Mercury y Mario Bautista destaca porque ninguno de ellos usará careta. Con una estatura y pero parejos, será la habilidad la que determine quién logra coronarse como el ganador del evento.

De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Supernova Génesis, el creador de contenido mexicano pesa 69 kilos y mide 1.73 m, lo que lo pone en un peso normal y saludable.

Su contrincante, Bautista, es apenas un centímetro más bajo que él y reportó un peso de 66.5 kilos, lo que es dos kilos y medio más bajo que el de su rival. Ambos llevarán guantes de 12 onzas y pelearán tres rounds sin careta.

¿A qué hora es la pelea de Aaron Mercury contra Mario Bautista?

El Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico).

Si bien las puertas del evento se abrirán a partir de las 16:00 o 17:00 horas, será hasta las 19:00 horas que arrancará la cartelera principal. Aunque de momento no se ha revelado el itinerario, se estima que la pelea entre los famosos se llevará a cabo antes de la estelar, entre Alana Flores y Flor Vigna.

De este modo, para ver el enfrentamiento habrá que mirar primero las peleas de casi todos los demás artistas que se enfrentarán. Se espera que el orden exacto de las peleas sea el siguiente:

El Abraham vs. Nando Lonche de Huevito vs. Willito Milica vs. Ari Geli Lupita Villalobos vs. Kim Shantal Mario Bautista vs. Aaron Mercury Alana Flores vs. Flor Vigna

El año pasado, el penúltimo enfrentamiento se llevó a cabo a las 21:30 horas, pero se desconoce si ese podría o no ser el mismo horario.

La importancia del enfrentamiento entre Mario y Aaron tiene que ver con que es la pelea donde el primero defenderá su título, pues en la edición pasada se alzó con la victoria logrando derrotar a su oponente por K.O.