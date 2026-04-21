Supernova Génesis: Boletos para el evento de box en 2026

Supernova 2026 se realizará este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Se trata de uno de los eventos más esperados entre los fans de los creadores de contenido y quienes se interesan por las peleas de entretenimiento que han ganado popularidad en los últimos años.

Boletos para Supernova 2026

A la fecha, todavía hay boletos disponibles para Supernova 2026, el evento de box de entretenimiento con precios que varían de acuerdo con la zona en la que quieras estar.

Los precios de los accesos son:

Zona Roja (Ring Side): $10,968 pesos

Platino/Platino: $10,114 pesos

Zona Naranja: $9,626 pesos

Zona Oro: $8,406 pesos

Pits (De pie): $4,746 pesos

Zona Azul/Morada/Rosa: Desde $753 a $2,636 pesos

La compra de estos accesos es a través de la plataforma de Superboletos. "Supernova: Génesis será la evolución total del espectáculo que conquistó a millones. Una noche donde el boxeo, la música y el mundo digital se unen para crear una experiencia que supera por completo cualquier evento tradicional“, describe el sitio oficial.

"Esta edición contará con 6 combates, además de presentaciones musicales en vivo y segmentos especiales que forman parte de la experiencia Supernova. El evento está diseñado como una combinación de boxeo, música y producción visual, por lo que se recomienda llegar con anticipación para una experiencia completa“, finalizó.

Supernova Génesis ı Foto: Captura de pantalla

Para la fecha de este martes 21 de abril, todavía quedan algunos boletos disponibles para ver las peleas y presentaciones que se llevarán a cabo el próximo día 26. Sin embargo, es importante que los adquieras rápidamente para no perder tu oportunidad.

Los accesos más caros ya no se encuentran disponibles, pero sí secciones como Amarillo, Verde, Azul, Morado, Rosa y SP Oro, las cuales rondan entre los 753 y los 8 mil 406 pesos mexicanos.

La cartelera de peleas es Supernova 2026: