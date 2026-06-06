En Mamá, Vamos a Echar a la Impostora, o Mommy Let’s Kick Out the Impostor, hace siete años Diana, la verdadera heredera de los García, cayó en una trampa planeada por su madrastra y hermanastra. Ellas drogaron a la joven y la obligaron a pasar la noche con un desconocido.

Pese a todo pronóstico, Diana logró escaparse y ocultarse en una habitación de hotel. Sin embargo, dentro había un joven millonario con quien pasó la noche y quedó embarazada.

Este escándalo la dejó marcada y terminó expulsada de su hogar, pero seis años después regresa con fuerza y con tres hijos brillantes, decidida a ajustar cuentas y reclamar lo que le pertenece.

Su plan de venganza parece claro, pero todo se complica cuando conoce al prometido de su hermanastra. Cada vez que lo ve, una sensación de cercanía la invade, como si compartieran un lazo oculto.

Lo más inquietante surge de sus propios hijos, quienes insisten en que ese hombre es su verdadero padre. La duda crece: ¿será él el progenitor que nunca conoció?

Mamá, Vamos a Echar a la Impostora ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Mamá, Vamos a Echar a la Impostora: ¿Dónde ver el drama chino?

Mamá, Vamos a Echar a la Impostora es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Sólo debes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios, sin embargo, para continuar con los 75 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en idioma chino, no obstante, en ReelShort se publicó una versión con subtítulos en español para que puedas disfrutarla sin problema.

Otra opción para ver el drama es YouTube y TikTok, donde los amantes de las series asiáticas suelen publicar videos con fragmentos o resúmenes de la historia. Puedes buscar la historia como Mommy Let’s Kick Out the Impostor.

Otras historias que te pueden interesar: