En Mamá, Vamos a Echar a la Impostora, o Mommy Let’s Kick Out the Impostor, hace siete años Diana, la verdadera heredera de los García, cayó en una trampa planeada por su madrastra y hermanastra. Ellas drogaron a la joven y la obligaron a pasar la noche con un desconocido.
Pese a todo pronóstico, Diana logró escaparse y ocultarse en una habitación de hotel. Sin embargo, dentro había un joven millonario con quien pasó la noche y quedó embarazada.
Este escándalo la dejó marcada y terminó expulsada de su hogar, pero seis años después regresa con fuerza y con tres hijos brillantes, decidida a ajustar cuentas y reclamar lo que le pertenece.
Su plan de venganza parece claro, pero todo se complica cuando conoce al prometido de su hermanastra. Cada vez que lo ve, una sensación de cercanía la invade, como si compartieran un lazo oculto.
Lo más inquietante surge de sus propios hijos, quienes insisten en que ese hombre es su verdadero padre. La duda crece: ¿será él el progenitor que nunca conoció?
Mamá, Vamos a Echar a la Impostora: ¿Dónde ver el drama chino?
Mamá, Vamos a Echar a la Impostora es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Sólo debes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.
La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios, sin embargo, para continuar con los 75 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.
La serie se creó originalmente en idioma chino, no obstante, en ReelShort se publicó una versión con subtítulos en español para que puedas disfrutarla sin problema.
Otra opción para ver el drama es YouTube y TikTok, donde los amantes de las series asiáticas suelen publicar videos con fragmentos o resúmenes de la historia. Puedes buscar la historia como Mommy Let’s Kick Out the Impostor.
Otras historias que te pueden interesar:
- La corona sangrienta: Sigue la historia de Doña Carmen, quien fue ascendida de doncella a reina, superó acusaciones de embarazo fingido y el uso de almizcle para perjudicarla; con astucia protegió al príncipe y reveló la relación secreta entre la emperatriz y el Maestro Valentín, provocando la caída de la emperatriz.
- Diez Años en Silencio: Sigue la historia de una mujer llamada Clara, quien durante diez años en total, soportó todo lo que sucedía a su alrededor, en silencio. Ella fingía ser frágil y su madre siguió humillándola, prefiriendo a su hermanastra, cada vez creando una mayor distancia entre las dos personas.
- Un Baile Sin Vuelta Atrás: Mía Torres, quien estuvo casada con Iván Fuentes durante cinco años, se esforzó al máximo en su carrera de danza, con el único objetivo de cumplir el acuerdo que tenía con su suegra: convertirse en la esposa legítima y reconocida de Iván. Sin embargo, comenzó a sentir que él ya no la amaba.