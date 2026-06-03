Mi Nuevo Papá Es el General de Élite, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Mi Nuevo Papá Es el General de Élite es un drama en el que una mujer enfrenta una crueldad de su marido mientras sufre por su hijo enfermo, pero el comandante supremo la salva en el último momento.

¿De qué trata Mi Nuevo Papá Es el General de Élite?

Mi Nuevo Papá Es el General de Élite sigue la historia de una mujer desesperada por salvar a su hijo de un tumor cerebral. Jessica busca a su esposo, Patrick, solo para descubrir que él ha traicionado su matrimonio por su carrera, ocultando un amorío con la hija de un oficial.

Mi Nuevo Papá Es el General de Élite ı Foto: Especial

Patrick utiliza cruelmente el dinero de la cirugía de su propio hijo para forzar un divorcio. Cuando se da cuenta de que Jessica tiene pruebas de un asesinato que él cometió, le tiende una trampa para silenciarla para siempre.

En su momento más crítico, el comandante supremo del ejército, el General Wilson, interviene. Mientras luchan juntos por la justicia, un nuevo amor comienza a florecer.

¿Dónde ver Mi Nuevo Papá Es el General de Élite?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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