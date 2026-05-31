¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical ¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí es un drama chino sobre una mujer que no cuenta con las mejore habilidades intelectuales, pero lo compensa con su fuerza.

¿De qué trata ‘¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí’?

¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí sigue la historia de Lucía Navarro, quien nació con una deficiencia mental y sus padres siempre prefirieron a su hermana Sofía.

¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí ı Foto: Especial

La engañaron para que fuera a prisión por ella, pero allí se entrenó en artes marciales hasta volverse una peleadora excepcional. Al salir, sus padres intentaron encerrarla en un psiquiátrico.

En ese momento, Alejandro Martínez, el heredero más poderoso de Ciudad Central, la buscó y se casó con ella.

¿Dónde ver ‘¿Tonta? Pregúntale a los Huesos que Rompí’?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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