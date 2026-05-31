Final de Euphoria: Así reaccionan en redes al último episodio de la serie

Euphoria ha llegado a su fin después de tres temporadas y cómo terminó la serie de HBO Max ha generado opiniones divididas entre los fanáticos. Se sabía que ponerle un final a la historia sería complicado y que sin duda, muchos quedarían insatisfechos, deseando conocer más de la historia.

Fan reaccionan al final de Euphoria

Uno de los momentos que millones de fans sabían que iba a suceder era la muerte de Rue en el último episodio de Euphoria por sobredosis, aunque su despedida tocó fibras sensibles en los fans, con la aparición breve de Fez (personaje del fallecido actor Angus Cloud).

the fez and rue flashback made me sob 😭 #euphoria pic.twitter.com/KlGCipJpnR — film & tv scenes (@filmtvscene) June 1, 2026

Para muchos, resultó emotiva toda al secuencia de la muerte de Rue, quien tiene una sobredosis y mientras está muriendo imagina su reunión con Fez, quien se encuentra preso.

Otro momento impactante para los fans fue la aparición de la madre de Rue. En un inicio, parece ser que hay una reunión, pero después se revela que es una alucinación de la joven. De este modo, Rue muere de una sobredosis imaginando los momentos finales con su mamá. La escena conmovió por completo a los fans. “Este final absolutamente me destrozó”, dijo una fan en X.

rue being dead from the overdose the entire time and this scene with her mom turning out to be one last imagined goodbye before she passed away… yeah, this ending absolutely broke me. #euphoria pic.twitter.com/es80aAeLT1 — celebsnapz (@celebsnapzx) June 1, 2026

Por su parte, el momento que conmovió a los fans por completo en la trama de Cassie fue cuando Maddy y ella están en un restaurante tras descubrir la muerte de Nate.

Cassie va a abrazar a Maddy y ella lo acepta. "Cassie y Maddy conectando por traumas y Maddy dándole un besito en la cabeza a Cassie aww mis chicas" y “fue sanador” y “todo lo que tienen es la una a la otra”, son algunas de las opiniones de los fans.

cassie and maddy trauma bonding and maddy giving cassie a little kiss on her head aww my girls #euphoria pic.twitter.com/sPVrHJ7pj2 — ★ (@POPin4k) June 1, 2026

“Euforia terminando con Rue apareciendo ante Ali una última vez, sonriendo porque finalmente está bien... llévenme de aquí”, comentó un fan sobre la última escena de la serie, que muestra a Ali en al casa donde Rue se refugió en el primer episodio de la temporada.

Otro fan de la serie aseguró que esa escena “fue la forma perfecta de cerrar el programa", después de que minutos antes de mostrara a Ali cobrando venganza contra Alamo.

este siendo el final de euphoria estoy hecho mierda pic.twitter.com/jSx9LrdMh3 — ؘjuandi (@poxelse) June 1, 2026

Sobre Alamo, pocos esperaban ver su muerte y la traición de Bishop, un detalle que será uno de los temas más discutidos sin duda, ya que nadie esperaba una traición entre ellos.

A pesar de los “huecos”, esta fue una buena noticia para los fans, pues Alamo es en gran parte culpable de lo que le pasó a Rue y tenía en aprietos a Cassie y Maddy, dos de los personajes más populares del programa.

Pero tampoco faltaron las críticas sobre el final, pues son varios los fans que aseguran que la historia dejó varios cabos sueltos como el fin de la trama de Magick (el personaje de Rosalía) o una revelación de qué le pasó a Angel.

De este modo, no faltaron las críticas sobre quienes consideraron que se trató de un final apresurado o que esperaban cierres más definitivos de los personajes que mostraron en la temporada.

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