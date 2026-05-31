¿Quién es Hinaupoko Devèze? Miss Francia que no participará en Miss Universo 2026

Recientemente, se dio a conocer que Hinaupoko Devèze, Miss Francia 2026, así como el resto de la organización francesa, no participarán en Miss Universo 2026, a raíz de las criticas que surgieron sobre el certamen el año pasado.

Fue el jueves 28 de mayo que la Miss France Company, dirigida por Frédéric Gilbert, informó el jueves 28 de mayo que Francia no participará en la competencia Miss Universo de este año por un “profundo choque de principios éticos y profesionales” en la edición de 2025 en Bangkok, Tailandia.

Francia no estará presente en Miss Universo 2026, cuya edición número 75 se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico; esto se sabe sobre esta decisión https://t.co/xPEb9nvHwU — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 31, 2026

Esto en referencia a como en el certamen pasado, hubo jurados como Omar Harfouch y Claude Makélélé que renunciaron al denunciar presuntas irregularidades y falta de transparencia. En aquel momento se habló de favoritismos en la selección de finalistas y de tensiones internas.

Por su parte, la organización internacional de Miss Universo declaró: “La Organización Miss Universo anuncia una nueva dirección para Miss Universo Francia… A partir del ciclo 2026, la Organización Miss Universo organizará y promoverá directamente Miss Universo Francia”.

¿Quién es Hinaupoko Devèze?

Céline Hinaupoko Heirani “Hina” Devèze es una joven de la Polinesia Francesa que se ha convertido en la sexta representante de dicho lugar en coronarse como Miss Francia. Nació el 17 de marzo 2002.

La joven nació en una isla de Tahiti llamada Papeete; es descendiente de Renato I de Nápoles, por lo que es considerada como la primera ganadora de Francia con sangre real.

En abril de 2025, Devèze fue anunciada como una de las diez concursantes del próximo certamen de Miss Tahití 2025. Fue reclutada por primera vez para el certamen cuando tenía 18 años, pero optó por no competir para concentrarse en sus estudios.

Como Miss Tahití, Devèze obtuvo el derecho a representar a la Polinesia Francesa en el concurso Miss Francia 2026. El certamen se celebró el 6 de diciembre de 2025 en el Zénith d’Amiens, en Amiens, capital del departamento de Somme, en Picardía.

Fue considerada como la favorita de la edición de Miss Francia para ganar la competencia. Ella optó por centrarse en la concienciación sobre la salud mental, citando sus propias luchas pasadas contra la depresión y a su hermano mayor que padece una enfermedad mental como razones por las que eligió este tema como su causa.

En su calidad de Miss Francia, Hinaupoko Devèze desfiló en Barcelona como imagen de Festina y apareció como invitada durante la temporada 15 de Danse avec les stars y en el Festival de Cine de Cannes de 2026.

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