Por primera vez en la historia del certamen, Francia no estará presente en Miss Universo 2026, cuya edición número 75 se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La decisión sorprendió al mundo del espectáculo y generó nuevamente debate en torno a la legitimidad del concurso que marcaron la edición anterior.

Tanto la Miss France Company como la Organización Miss Universo emitieron comunicados oficiales para explicar las razones detrás de esta ausencia temporal. En La Razón te contamos por qué Francia no participará en Miss Universo 2026.

¿Por qué Francia no participará en Miss Universo 2026?

El comunicado de la Organización Miss Universo, difundido en redes sociales, señaló: “La Organización Miss Universo anuncia una nueva dirección para Miss Universo Francia… A partir del ciclo 2026, la Organización Miss Universo organizará y promoverá directamente Miss Universo Francia”.

Con ello, se busca fortalecer la visibilidad y alineación internacional de la plataforma en el país europeo.

Por su parte, la Miss France Company, dirigida por Frédéric Gilbert, informó el jueves 28 de mayo que Francia no participará en la competencia Miss Universo de este año. La razón principal fue un “profundo choque de principios éticos y profesionales” tras lo ocurrido en la edición de 2025 en Bangkok, Tailandia.

Durante ese certamen, varios jurados —entre ellos Omar Harfouch y Claude Makélélé— renunciaron denunciando presuntas irregularidades y falta de transparencia. En aquel momento se habló de favoritismos en la selección de finalistas y de tensiones internas.

Además, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció a su título continental, mientras que la ganadora, la mexicana Fátima Bosch Fernández, denunció agresiones verbales por parte del director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante los primeros días de la competencia.

Pese al anuncio de Francia de no participar, la Organización Miss Universo aseguró que mantiene su compromiso de presentar a una representante francesa en el futuro, destacando que la nueva estructura permitirá “empoderar y mostrar a la próxima generación de mujeres francesas en el escenario mundial”.

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