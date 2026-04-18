Kanye West cancela en Polonia y pospone en Francia: ¿Qué está pasando con el artista?

Se suman dos países europeos a la cancelación de sus conciertos

Lo que pretendía ser el gran regreso de Kanye West, Ye a los escenarios internacionales, se ha convertido en un efecto dominó de cancelaciones y bloqueos institucionales.

Este viernes 17 de abril de 2026, el Estadio de Silesia en Chorzów, Polonia, anunció la cancelación definitiva del concierto programado para junio, una decisión impulsada por la presión directa del gobierno polaco.

La ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkowska, fue tajante al señalar que el país no puede albergar a un artista que ha manifestado admiración por Adolf Hitler.

Mientras hace Sold Out en algunos eventos, otros lo cancelan ı Foto: Reuters

Conciertos cancelados de Kanye West

Polonia no es el único país que ha aplicado una política de tolerancia cero ante las recientes transgresiones del rapero de 48 años.

En Suiza el club de fútbol FC Basel decidió no respaldar el evento programado en el estadio St. Jakob-Park, explicando que el rapero no coincide con los valores del equipo y que no pueden ofrecerle una plataforma.

Por su parte, en el Reino Unido, West no pudo ingresar al país para actuar en el Wireless Festival debido a que el Ministerio del Interior, con el respaldo del primer ministro Keir Starmer, argumentó que su presencia no sería beneficiosa para el bien público.

En Marsella, Francia, la situación es crítica. Aunque West tiene previsto actuar en el estadio Vélodrome, el alcalde Benoît Payan y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, encabezan una ofensiva legal para impedir el show.

Wireless Festival is cancelled for 2026



💔💔💔 They backed Ye until the end



The government shut down a festival a 100,000 of its people were going to remember forever pic.twitter.com/IjJpIWWqh8 — Ye Streams (@kanyestreams1) April 7, 2026

Un historial de controversias

A pesar de que Ye ha intentado justificar sus actos como consecuencia de crisis de salud mental, las instituciones europeas consideran que sus acciones recientes son “transgresiones deliberadas”.

El veto masivo contra el artista ha sido detonado por varios factores, entre los que destacan el uso de simbología nazi a través de la venta de productos con esvásticas y el lanzamiento en 2025 del tema “Heil Hitler”, el cual fue retirado de las principales plataformas de streaming.

Asimismo, sus declaraciones directas han pesado en esta decisión, especialmente tras su afirmación en 2023 donde aseguró abiertamente que “adoraba a los nazis”.

La gira, gestionada por Projekt Hałas!, incluía fechas en otros siete países que ahora quedan bajo una sombra de incertidumbre total.

Por ahora, el regreso de Ye a Europa parece estar más cerca de una cancelación global que de un éxito musical.