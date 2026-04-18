Ice Spice es golpeada por una fan y sus abogados ya preparan demanda

Lo que parecía una cena tranquila terminó en un altercado violento para la rapera Ice Spice. La noche del pasado miércoles 15 de abril de 2026, la artista fue víctima de una agresión física mientras se encontraba en un restaurante de hamburguesas en Hollywood, Los Ángeles, incidente que fue captado por las cámaras de seguridad y difundido rápidamente por el portal TMZ.

Según las imágenes de vigilancia, Ice Spice se encontraba cenando con una amiga cuando una joven, identificada posteriormente como Vayah, ingresó al local y se acercó a su mesa.

Tras recibir una negativa para interactuar con la artista, la fanática reaccionó de manera violenta propinándole una bofetada a la cantante.

La rapera fue atacada por una fan ı Foto: Redes sociales

El incidente escaló de forma inmediata cuando, tras el golpe inicial, se desató una riña dentro del establecimiento que obligó a los presentes a intervenir para detener el encuentro.

El altercado continuó en el exterior luego de que uno de los comensales lograra sacar a la agresora, sin embargo, la discusión siguió en la vía pública entre gritos e insultos, momento en el que se observa a la rapera lanzar un teléfono celular durante la confrontación.

A pesar del altercado, la rapera decidió tomar el incidente con un toque de ironía en sus redes sociales.

Ice Spice compartió imágenes del momento y bromeó con la frase: “Esto no pasaría en Wendy’s”, haciendo referencia a la famosa cadena de comida rápida que menciona constantemente en su perfil oficial.

😳 EXCLUSIVE: Ice Spice was slapped by a fan inside of an L.A. McDonald's. https://t.co/v9zZmQq05w pic.twitter.com/L1lvzOfGsF — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

¿Habrá demanda?

El equipo legal de la artista, encabezado por el reconocido abogado Bradford Cohen, informó que el caso ya fue reportado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y que no se detendrán hasta que existan consecuencias claras.

En cuanto a las consecuencias legales, la defensa calificó el evento como un “ataque no provocado” y aseguró que explorarán todas las vías legales para que los responsables rindan cuentas tanto en el ámbito penal como en el civil.

Asimismo, los abogados analizan interponer una demanda contra el establecimiento de hamburguesas, señalando presuntas fallas en sus protocolos de seguridad que permitieron que una persona externa agrediera a un cliente de manera tan directa.

Aunque la presunta agresora intentó justificar sus actos alegando un intercambio verbal previo, el equipo de Ice Spice desmintió cualquier versión que pretenda minimizar la violencia física ejercida contra la cantante.