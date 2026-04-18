Chaleco salvavidas que llevaba pasajera que sobrevivió al Titanic será subastado por más de 900 mil dólares

Un chaleco salvavidas que llevaba una pasajera del RMS Titanic mientras escapaba del barco de vapor que se hundía en un bote salvavidas será vendido en una subasta este sábado por 670 mil libras (906 mil dólares).

El dispositivo de flotación fue llevado por Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase en el condenado transatlántico, y está firmado por ella y otros supervivientes del mismo bote salvavidas.

El chaleco fue la estrella entre los objetos en una venta de recuerdos del Titanic realizada por subastadores de Henry Aldridge & Son en Devizes, al oeste de Inglaterra, y vendido a un postor telefónico no identificado por muy por más de la estimación previa a la venta, que oscilaba entre 250 mil y 350 mil libras.

Un cojín de asiento de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió en la misma subasta por 390 mil libras (527 mil dólares) a los propietarios de dos museos del Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Misuri.

Los precios incluyen una comisión de casa de subastas conocida como la prima del comprador.

“Estos precios récord ilustran el interés continuo por la historia del Titanic y el respeto hacia los pasajeros y la tripulación cuyas historias quedan inmortalizadas por estos objetos de memorabilia”, dijo el subastador Andrew Aldridge.

Anunciado como el transatlántico más lujoso del mundo y descrito como “prácticamente insumergible”, el Titanic chocó contra un iceberg frente a Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en cuestión de horas el 15 de abril de 1912. Unos mil 500 de los 2 mil 200 pasajeros y tripulantes murieron.

El Titanic sigue siendo objeto de fascinación mundial, en parte por la variedad de pasajeros a bordo, desde indigentes hasta plutócratas.

Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y el marido de Lucy, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas nº 1 del barco, que fue botado transportando a 12 personas a pesar de tener capacidad para 40. Su incapacidad para recoger a los supervivientes del agua helada se convirtió en fuente de controversia.

El precio récord de subasta para una pieza memorable del Titanic es de 1,56 millones de libras (casi 2 millones de dólares en ese momento) pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro entregado al capitán del RMS Carpathia, el barco que rescató a 700 supervivientes del Titanic.