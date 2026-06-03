Jorge Campos y Ted Lasso se reúnen rumbo al Mundial 2026 | VIDEO

La fiebre mundialista en México hace que en el país, se respire fútbol en todos lados y claro, no pueden faltar la publicidad, que en esta ocasión reunió al exportero de los Pumas, Jorge Campos, con el entrenador de ficción, Ted Lasso.

A través de sus redes sociales, el deportista publicó una serie de fotos acompañado de Jason Sudeikis, actor conocido por dar vida al personaje de Ted Lasso en la serie homónima. “Con mi nuevo coach”, bromeó.

Fue por una campaña publicitaria relacionada con la Copa del Mundo 2026 que Jorge Campos volvió a llamar la atención del público a nivel internacional, nuevamente por sus llamativos uniformes y por un divertido intercambio con el histrión estadounidense.

En la escena, aparece el futbolista con uno de sus característicos atuendos multicolores que utilizó a lo largo de su carrera, una imagen que sorprendió al actor estadounidense y que no tardó en ser viral.

Y es que Sudeikis no pudo evitar reaccionar sorprendido ante el extravagante diseño del uniforme del famoso y le preguntó si realmente utilizaba esa indumentaria durante los partidos oficiales.

Entre risas, el histrión se mostró completamente sorprendido, mientras que le explicaban que era un traje muy pesado, a pesar de que no lo puede parecer en un primer momento.

La interacción concluyó con una fotografía conjunta que selló el encuentro y dio de qué hablar en las redes sociales entre los fans de la serie de Apple TV y los del exjugador mexicano.

La presencia de Campos en esta producción reafirma el impacto que sigue teniendo décadas después de su retiro, pues a través de su labor deportiva y su peculiar vestimenta, pudo convertirse en un ícono mexicano.

Por su parte, la serie Ted Lasso fue todo un éxito que por dos años consecutivos ganó el premio Emmy a Mejor serie de Comedia. Por ello, el personaje se ha vuelto un referente de la comedia y el fútbol.

Algunas reacciones por el momento fueron:

“Jooooya mi querido!!!“.

"Mi crush de la infancia“.

"Hasta a las pasarelas llegó ese colorido uniforme“.

“Orgullo mexicano”.

“Por él tuvieron que cambiar las reglas de los colores”.

"Esta igualito, todavía le queda el uniforme“.

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