¡PAREN TODO! Jorge Campos no le tiene miedo al Canelo Álvarez y lo reta públicamente a un enfrentamiento (VIDEO)

Jorge Campos mandó un contundente mensaje para el ‘Canelo’ Álvarez previo al inicio del LIV Golf en el Club de Golf Chapultepec. El exguardameta de los Pumas retó al pugilista mexicano a un enfrentamiento en una ronda de golf en el club de San Diego, donde practica en sus tiempos libres Saúl Álvarez.

“Canelo no existe en el golf, Canelo, cuando quieras tú y yo jugamos mano a mano golf y nos vemos en San Diego y voy a ir a tu club para que veas que no te voy a dar ventaja, vamos a jugar parejos. Canelo, te reto, allá te veo, ahí le avisan al Canelo, vayan a buscarlo, ¿tienes dinero para tu apuesta? Porque luego ahí te deposito eso no, cash", comentó Jorge Campos.

Jorge Campos fue llamado ‘traidor’ por su último video en redes sociales

Jorge Campos decidió abrir sus redes sociales para incursionar en este mundo de la tecnología por primera vez, aunque uno de sus últimos videos en su cuenta de Instagram generó controversia entre sus fanáticos, tanto así que la afición de los Pumas lo llamó “traidor” porque anunció que llegaba a las Águilas.

Sin embargo, de lo que se trataba era de un anuncio por parte del exportero mexicano sobre su nueva colaboración, la cual está haciendo con la marca americana de ropa “American Eagle”, aunque antes de anunciar su línea de vestimenta, todos pensaban que Jorge Campos tendría participación con el América.

La línea de ropa del exguardameta mexicano con la marca estadounidense saldrá a la venta este 16 de abril, así que si quieres conseguir alguna prenda de esta colección, puedes acudir a cualquier sucursal para checar precios, modelos y disponibilidad.

Jorge Campos ya presume un número considerable de seguidores

Jorge Campos decidió abrir sus cuentas de Instagram y X para comenzar a incursionar en las redes sociales, aunque cabe recalcar que ‘El Brody’ lo ha hecho muy bien, pues ha subido diferentes videos y colaborado con varias personas y marcas.

Fue Christian Martinoli quien subió el primer video para anunciar que Jorge Campos ya tenía cuentas oficiales en redes sociales, además de que el narrador deportivo era uno de los que pedían que el exguardameta de los Pumas comenzara a utilizar las redes.

Hasta el momento, en Instagram, ‘El Brody’ cuenta con 143 mil seguidores y ya tiene su cuenta verificada para que la gente sepa que es su cuenta oficial.

DCO