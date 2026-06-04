Sánchez, de los Filis, extiende a 48 innings

EL PELOTERO, en el partido de ayer, en la lomita previo a lanzar la bola.

EL DOMINICANO Cristopher Sánchez, lanzador estelar de los Filis, superó sin problemas cuatro entradas sin permitir carreras contra San Diego para extender su racha de episodios consecutivos sin permitir anotación a 48 y dos tercios, la tercera mejor en la lista histórica.

Dos exlanzadores de los Dodgers de Los Ángeles están por delante de Cristopher Sánchez en la lista que se remonta al inicio de la Era de la Bola Viva en 1920: Orel Hershiser con un récord de 59 entradas consecutivas sin permitir carreras en 1988 y Don Drysdale con 58 en 1968.

Cristopher Sánchez ponchó a su compatriota Fernando Tatis Jr. y retiró en orden a los Padres en la primera entrada del partido de ayer para superar a Carl Hubbell y convertirse en el líder histórico.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo contrato Ferrari aumenta su relación con Charles Leclerc

Abanicó a Xander Bogaerts en la segunda entrada y a Jase Bowen en la tercera para mantener el juego sin mover la pizarra en el encuentro.

Cristopher Sánchez, de 29 años, también superó a Sal Maglie, Zack Greinke y Bob Gibson en la lista de rachas sin permitir carreras desde 1920. Rebasó las 47 entradas consecutivas de Bob Gibson sin tolerar anotación en esa misma temporada de 1968 en la que Don Drysdale logró su marca, aquella temporada fueconocida como el año del lanzador.

Con un cambio que promedia 86,5 mph y limitando a los bateadores a un promedio de .153, Sánchez no ha estado en un peligro serio de permitir una carrera desde el 30 de abril, cuando concedió dos en la primera entrada de una victoria de los Filis por 3-2 sobre los Gigantes.