Jorge Campos presume el hermoso y carísimo regalo que le dio Sergio Ramos cuando jugaba en Monterrey (VIDEO)

Jorge Campos presumió el regalo que Sergio Ramos le dio en su paso por México.

Jorge Campos, después de un largo tiempo, decidió hacer sus cuentas oficiales en redes sociales y en solo minutos comenzó a tener miles de seguidores en diferentes plataformas, pero en su nueva publicación presumió el regalo que recibió por parte de Sergio Ramos, cuando el español jugaba en el Monterrey.

‘El Brody’ subió una imagen y un video donde aparece con Babel, un caballo café oscuro que le obsequió el campeón del mundo; esto se sabe porque Jorge Campos etiquetó a Sergio Ramos en la publicación con el mensaje “Gracias”.

Además, el comentarista de TV Azteca escribió que estaba “disfrutando del sol con Babel en casa de mi mamá” y en el video que subió se ve a Jorge Campos jugando con su caballo en el patio del hogar de su madre.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Toluca deja ir la victoria ante el Atlético de San Luis en el último minuto del partido

Disfrutando del sol con Babel en casa de mi mamá.



Gracias @SergioRamos 👍#jorgecampos pic.twitter.com/wopOiMQ574 — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) April 12, 2026

Jorge Campos presume una fuerte cantidad de seguidores en sus redes sociales

Jorge Campos lleva tres días incursionando en redes sociales, pero ‘El Brody’ ya tiene una fuerte cantidad de seguidores en Instagram y X, de igual forma ha colaborado con varias cuentas como la de Christian Martinoli, Panini, Luis García, la NBA y Beto García Aspe.

Este domingo 12 de abril, Jorge Campos termina con una base de 84 mil 900 followers en su cuenta de Instagram y de 2 mil 455 seguidores en X. ‘El Brody’ ha crecido exponencialmente por su fama en Azteca Deportes y ser una de las leyendas de la Selección Mexicana.

Poco a poco, Jorge Campos se va metiendo más en el mundo de las redes sociales y su llegada al internet fue un boom en el mundo del futbol, ya que varios aficionados comenzaron a seguir al ‘Brody’ en sus diferentes cuentas.

Christian Martinoli fue el que le dio la bienvenida a Jorge Campos

Jorge Campos necesitaba una bienvenida por todo lo alto en su llegada a las redes sociales, así que con un video publicado por Christian Martinoli en sus redes sociales fue como el exportero de los Pumas anunció su llegada al internet.

Se podría considerar que Jorge Campos se está convirtiendo en un creador de contenido, porque ya ha subido algunas imágenes y videos, además de que una de sus fotos que publicó fueron con Tiger Woods, recordando al golfista y su ausencia en el Masters de Augusta.

Además, Christian Martinoli en el video comenta que ya llevaba tiempo diciéndole a Jorge Campos que incursionará en las redes sociales, pero fue hasta el 2026 cuando el exguardameta de la Selección Mexicana decidió abrir sus cuentas.

DCO