Santi Giménez cuenta la triste historia por la que no pudo celebrar el título de Liga MX de Cruz Azul

Santi Giménez ya está concentrado con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026 y en el Media Day previo al partido ante Australia en Pasadena, California, el delantero mexicano reveló que no pudo celebrar como él quería el décimo título del Cruz Azul en su historia.

“Fue algo increíble, yo estaba en Milán, me quedé madrugando hasta las seis de la mañana para ver a Cruz Azul campeón, una alegría inmensa; como saben, soy azul de corazón desde niño y fue una alegría inmensa. Obviamente, se juntó con nuestra eliminación de Champions League, entonces no pude celebrar como me gustaría, pero con una alegría inmensa dentro de mí”, comentó el ariete del AC Milan.

Santiago Gimenez recibió un sorpresivo elogio de uno de sus exentrenadores. ı Foto: Facebook de Santiago Gimenez

Santi Giménez y el AC Milan se quedaron fuera de Champions League

El AC Milan peleó toda la temporada por quedarse con uno de los cuatro puestos para clasificarse a la siguiente temporada de la Champions League; sin embargo, el equipo de Santi Giménez perdió su lugar en la última jornada de la Serie A.

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Los rossoneri perdieron 2-1 ante el Cagliari y, con la victoria del Como y la Roma, el conjunto de Massimiliano Allegri bajó hasta la quinta posición y tendrán que conformarse con jugar la Europa League en la siguiente campaña.

Cabe recalcar que en esta temporada que acaba de terminar el Milan no estuvo presente en ningún torneo internacional; aun así, terminaron con las manos vacías al no poder ganar la Serie A y también quedaron eliminados de la Coppa Italia a manos de la Lazio y cayeron en semifinales de la Supercopa de Italia.

DCO