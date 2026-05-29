Australia, última prueba de México antes de la lista

ALEXIS VEGA y Brian Gutiérrez en una práctica de México el 26 de mayo.

LA SELECCIÓN Mexicana enfrenta este sábado en Pasadena, California, a Australia en su penúltimo examen antes del inicio del Mundial 2026 y en el último duelo antes de que Javier Aguirre revele la lista de los 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita.

La incertidumbre en el equipo nacional impera las horas previas a este juego, pues diversos reportes indican que el Vasco ya tiene definidos a 25 jugadores y que solamente le falta el último nombre, el cual sería César Huerta en detrimento de Alexis Vega.

Sin embargo, la otra duda de Javier Aguirre sería entre el mediocampista Kevin Castañeda y Jesús Gómez, ambos compañeros en los Xolos de Tijuana, luego de que ayer hubo 28 jugadores en el Media Day en Pasadena.

El Tip: Los 28 jugadores que siguen en la concentración estuvieron en el Media Day que se realizó anoche. Memo Ochoa afirmó que se ve dándole una victoria a México.

El Tricolor intentará vencer por primera vez a los Socceroos en 55 años, pues no lo hace desde un amistoso celebrado el 2 de diciembre de 1970 en el Estadio Azteca, donde se impuso por pizarra de 3-0.

Después de dicho encuentro se vieron las caras en cinco ocasiones más, las cuales arrojaron tres empates y dos derrotas para la Selección Mexicana, ambas en fase de grupos de la extinta Copa FIFA Confederaciones (1997 y 2001).

Australia también participará en el Mundial 2026, donde forma parte del Grupo D junto con Paraguay, Turquía y el coanfitrión Estados Unidos.

28 jugadores quedan en la concentración de México

Será el próximo lunes 1 de junio cuando Javier Aguirre dé a conocer la lista final de los 26 jugadores que representarán a México en la vigésimotercera edición del magno evento futbolístico.

Tres días después, el jueves 4, el Tricolor afrontará su última prueba antes de su presentación contra Sudáfrica. Chocará ante Serbia en Toluca, en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Se espera que en dicho partido se vea el 11 inicial, o gran parte del mismo, que saltará al césped del Azteca en la inauguración.

Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres abandonaron la concentración de México la semana pasada tras la victoria de 2-0 sobre Ghana.