PSG-Arsenal, primera final entre ingleses y franceses

En la imagen, los futbolistas del PSG y del Arsenal, Ousamane Dembélé y Declan Rice

El Puskás Aréna de Budapest, Hungría, recibe mañana la primera final de la historia de la Champions League entre un club francés y uno inglés. PSG, actual monarca de la competencia, enfrenta al un motivado Arsenal que en días pasados levantó su primer trofeo de Premier League en 22 años.

Luego de 70 ediciones previas de la competencia de clubes más importante de Europa, finalmente los aficionados son testigos de un desenlace entre representantes de la Ligue 1 y de la Liga Premier.

Ambos conjuntos buscan su segundo título de la campaña, pues los dirigidos por el español Luis Enrique también se coronaron en el torneo doméstico, en lo que fue el quinto trofeo al hilo para la institución en la liga francesa.

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El Dato: Stade de Reims fue el primer finalista francés en la Champions League. Sucumbió por pizarra de 4-3 a manos del Real Madrid en la primera edición del torneo (1955-1956).

Arsenal y PSG se reencuentran en el último partido de la temporada en el futbol europeo apenas un año después de que Les Rouge et Bleu se impusieron por marcador global de 3-1 a los de Londres en las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

El balance histórico no se inclina hacia ninguna de las dos escuadras, pues de siete enfrentamientos cada una registra dos triunfos y el resto son tres empates.

El club galo tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón en la Champions League desde el Real Madrid que consiguió tres Orejonas seguidas entre 2016 y 2018. Sería el segundo equipo en hacerlo desde 1992, año en el que la Copa de Europa adoptó el nombre de Liga de Campeones.

Durante muchos años no ocurrió ni siquiera con equipos considerados grandes de una generación.

11 es el lugar en el que el PSG culminó la primera ronda

El Barcelona de Pep Guardiola ganó dos en tres años. El AC Milan y la Juventus llegaron cada uno a tres finales consecutivas en los años 90, pero solo ganaron una cada uno. Ajax y Manchester United llevaron la defensa del título hasta la final, solo para caer en el último obstáculo.

Luis Enrique se uniría a Guardiola y Zinedine Zidane como triple ganador de la Liga de Campeones de la UEFA. No es que su motivación se base en reconocimientos personales.

Desde su llegada al timón del cuadro francés en el verano del 2023, ha construido un PSG que ha marcado el estándar en Europa durante las dos últimas temporadas. Combina brillo ofensivo con una energía y una tenacidad que parecen estar llevando el deporte en una nueva dirección.

Un equipo que juega con un alto riesgo de quedar expuesto en defensa a cambio de la recompensa máxima.

En su mejor versión, el PSG parece imparable, y la goleada 5-0 del año pasado sobre el Inter de Milán en la final fue la actuación más dominante en los 70 años de historia del torneo.

24 puntos hizo el Arsenal en la fase de liga

Y con una plantilla cuya edad promedio es inferior a 24 años, existe el potencial para que domine durante años.

Desire Doue, el héroe de dos goles de la final del año pasado, tiene apenas 20. El incansable mediocampista Joao Neves tiene 21.

Respaldado por la riqueza catarí, compró a los mejores jugadores del mundo en su intento por conquistar Europa (Messi, Neymar, Kylian Mbappe y Zlatan Ibrahimovic) mientras se gastaban miles de millones de dólares.

No fue hasta que hubo un cambio de enfoque hacia un modelo más basado en el equipo (aun repleto de superestrellas adquiridas a un costo exorbitante) que el PSG alcanzó la cima.

Se fueron los Galácticos Messi, Neymar y, por último, Mbappe. Llegaron Doue, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembele (un jugador que no había cumplido las expectativas en el Barcelona) resurgió en París como el talismán de un grupo espectacularmente talentoso, pero inexperto.

El Arsenal juega su segunda final, luego de que en la del 2006 perdió 2-1 ante el Barcelona. Para los galos es su tercera definición, pues en el 2020 cayeron contra el Bayern Múnich en duelo efectuado en Portugal.

Declan Rice

Edad: 27 años

Posición: Medio

Equipo: Arsenal