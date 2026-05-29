Toluca apostó a Concacaf; si no gana es fracaso: Hernán Cristante

Después de no haber conseguido el tricampeonato en la Liga MX, el Toluca tiene la posibilidad de cerrar la temporada con un título internacional, cuando este sábado reciba a Tigres en el Estadio Nemesio Díez en la final de la Concachampions, un torneo al que le apostó todo este semestre, por lo que de no coronarse consumaría un fracaso, de acuerdo con Hernán Cristante.

El exportero argentino de los Diablos Rojos aseguró que el conjunto escarlata tiene la ventaja de la localía y la preparación para este compromiso, lo cual le otorga favoritismo a los dirigidos por Antonio Mohamed, por lo que está convencido que de no aprovechar sus ventajas sería un gran descalabro.

El Tip: Jesús Gallardo y Alexis Vega no disputarán este juego, al estar concentrados con la Selección Mexicana.

“A mucha gente no le gusta la palabra fracaso, nosotros que hemos estado en la cancha convivimos con eso, se pierde más de lo que se gana. Sí sería un golpe muy duro, pensando que es algo que se viene trabajando, se apuntaló el plantel para este objetivo y sí sería un fracaso, en definitiva”, aseguró Hernán Cristante en exclusiva con La Razón.

El actual analista en FOX afirmó que Tigres tiene una plantilla más amplia que el Toluca, pero considera que la localía pesará lo suficiente para que los Diablos Rojos levanten su primera título de Concacaf en 23 años.

“Creo que puede tener el título de favorito por jugar de local, en casa, porque ha sido un equipo muy constante, muy parejo. Da la sensación de que Tigres tiene un plantel más completo en relación a lo que le ha pasado a Toluca con respecto a algunas lesiones y a los convocados, pero Toluca viene esperando este partido, lo viene preparando y creo que sí tiene ese cartel de favorito un poquitito arriba de Tigres y creo que se la puede llevar”, ahondó.

12 años hace que Toluca no juega final de Concacaf

Ni el América tricampeón bajo las órdenes de André Jardine pudo coronarse en la Concacaf Champions Cup. Al respecto, el histórico excancerbero dejó en claro que el Toluca no debe reflejarse con otros clubes, al tiempo que indicó que no considera que superaría a los de Coapa.

“El América es otro tipo de institución, las circunstancias fueron distintas, eso obliga a hacer un buen análisis más que un mal juicio. Creo que Toluca no tiene que medirse con otros equipos, tiene que superarse como lo ha venido haciendo y la pauta está en no reflejarse con otros, sino en ser un Toluca auténtico. No creo que supere, pero si gana esta final una vez más estaríamos hablando del buen trabajo, del objetivo cumplido”, resaltó el exguardameta de 56 años de edad, quien ganó nueve títulos con los escarlatas.

En cuanto a similitudes entre el actual Toluca y el que le tocó en su época como futbolista del club, Hernán Cristante encuentra comunión entre el entrenador y los jugadores, pues cree que antes de la llegada del Turco al timón varios de estos mismos futbolistas se sentían tensos.

“Creo que esa comunión entre el técnico y los jugadores, entrenador con directiva, la fidelidad que se tiene dentro del plantel, las ganas de cooperar. Habíamos visto un Toluca con casi los mismos jugadores demasiado rígidos, estructurados, el Turco les vino a dar la tranquilidad de poder resolver”, concluyó.