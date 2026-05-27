Santiago Giménez no seguiría en el Milan y este equipo lo espera con los brazos abiertos

La estancia en el AC Milan no ha sido de lo mejor a nivel deportivo para el delantero mexicano Santiago Giménez, quien se reporta no seguirá en el equipo italiano la siguiente campaña y desde Europa ya se menciona el siguiente destino para el Bebote.

De acuerdo con Luca Bianchi, periodista de la Gazzeta dello Sport, en el Milan se vienen muchos cambios en la plantilla y entre los futbolistas que saldrían está Santi Giménez, quien tendría como siguiente club al Tottenham Hotspur de la Premier League.

El gigante italiano vive momento muy obscuros, pues hace unos días y con efecto de inmediato despidieron a Massimiliano Allegri y lo que sigue es renovar el plantel. Además del ariete mexicano se le daría salida a estrellas como el portugués Rafael Leao, Strahinja Pavlović, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek y Christopher Nkunku.

La razón de la salida de Santiago Giménez del conjunto rossoneri se debería a diversos motivos, entre ellos el deportivo y el físico, pues el goleador ex del Cruz Azul se recupera de una lesión en el tobillo y terminó esta campaña sin anotaciones.

El futbolista mexicano no ha correspondido a las expectativas que se tenían. El hijo de Christian Giménez llegó el Milan en la Temporada 2024-2025 en una inversión que se reporta al rededor de los 30 millones de dólares. Pero tiene tan solo 7 goles en 37 juegos en todas las competencias.

¿Qué sigue para Santiago Giménez?

Santiago Giménez al momento se encuentra concentrado en la Selección Mexicana de cara al cierre de preparación para la Copa del Mundo 2026. A pesar de su bajo nivel de juego y reciente recuperación por la lesión, se espera que el delantero del Milan esté en la lista final de 26 jugadores.

El Bebote sería uno de los delanteros de Javier Aguirre para el Tricolor, al lado de Raúl Giménez, Armando González y Guillermo Martínez.

A la Selección Mexicana le restan dos partidos amistosos de preparación. Faltan más jugadores por reportar, como el caso de Raúl Jiménez o César Chino Huerta, quienes aparecen en la lista de 55 jugadores para el Mundial, pero no han sido llamados a la concentración.

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