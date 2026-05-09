¿Santiago Giménez se va del Milán? El guiño de un club grande de Europa que seduce al mexicano

El delantero mexicano Santiago Giménez recibió un guiño por parte de uno de los clubes más grandes de Europa. El futuro del ariete del AC Milan es un tema constante en cada ventana de transferencias, por lo que podría cambiar de aires después de la Copa del Mundo 2026.

De cara a la siguiente campaña El Bebote recibió un curioso mensaje del entrenador del Liverpool, Arne Slot. “Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca”, dijo el estratega de los Reds, quien dirigió al azteca en el Feyenoord de Países Bajos.

El estratega agregó que entre risas que Giménez fue un jugador que lo ayudó a ganar la liga holandesa. Aunque también dijo que exageró un poco al decir que sea el mejor jugador que haya entrenado. “El mejor jugador mexicano con el que he trabajado definitivamente es Santiago Giménez”, comentó.

“No, no, no es cierto. No lo diría así. Por supuesto, Santiago es un gran jugador. Me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba ahí (Feyenoord) para ganar la liga, pero no sería justo para algunos jugadores con los que he estado trabajando en los últimos años”, agregó.

Una grave lesión privó al mexicano de las canchas, además que desde el inicio de la presente temporada se dejó ver que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, no lo tiene muy bien valorado, pues quería mandar a Santi a la Roma. Este panorama hace pensar que podría salir del equipo italiano.

Gran energía hoy, grazie per il supporto ❤️🖤 pic.twitter.com/UAoGuRT7CK — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) April 4, 2026

Santi Giménez podría quedar fuera del Mundial

Javier Aguirre reveló su convocatoria para el Mundial 2026 con la presencia de 12 jugadores de la Liga MX, en la que está el nombre de Armando González y Guillermo Martínez, quienes ya tienen su lugar seguro para disputar el torneo de la FIFA.

Se espera que el técnico mexicano solo lleve cuatro arietes para la Copa del Mundo, así que solo restarían dos cupos que actualmente pelean Raúl Jiménez, Germán Berterame y Santiago Giménez, aunque el ‘Lobo de Tepejí’, ya tendría su lugar asegurado en la lista final de la Selección Mexicana.

“La gente cercana al buen Santi está temiendo una catástrofe para el delantero del Milan. El entorno de Santi Giménez, al saber que Guillermo Martínez está convocado a la Copa del Mundo, está temiendo que por segundo Mundial consecutivo no vaya”, confesó Carlos Ponce de León, de Récord.

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