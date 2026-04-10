Santiago Gimenez, en peligro en el Milán por inminente llegada de un goleador de clase mundial

Santiago Gimenez durante un partido del Milan en la actual campaña.

El delantero mexicano Santiago Gimenez vería comprometida en el Milan luego de que se dio a conocer que el polaco Robert Lewandowski, goleador del Barcelona, se ofreció para llegar a las filas del club italiano la próxima temporada.

Reportes desde Europa señalan que Lewy, cuyo contrato con el Barcelona culmina al final de la actual campaña, quiere seguir en la élite del futbol europeo, por lo cual vería con muy buenos ojos continuar su carrera en Il Diavolo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Robert Lewandowski has offered himself to AC Milan and is ready to begin negotiations.



The player’s representatives met with AC Milan’s management this week to hear the Italian club’s proposal. He has given AC Milan priority, despite having a significant offer from… pic.twitter.com/TgxGzQ0FAS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026

La posible llegada de Robert Lewandowski al Milan pondría en más aprietos al mexicano Santiago Gimenez, quien recientemente regresó a las canchas tras estar cinco meses inactivo por una lesión en el tobillo derecho.

¿Cuántos partidos ha jugado Gimenez en la temporada?

Santiago Gimenez ha tenido actividad en 13 partidos con el Milan en la Temporada 2025-2026. Sin embargo, solamente dos de ellos han sido en el transcurso del 2026.

El atacante surgido de Cruz Azul registra 808 minutos en el actual ciclo futbolístico, de los cuales 40 han sido desde que volvió a las canchas en marzo. Suma un gol y dos asistencias en la campaña.

Santiago Gimenez solamente ha completado los 90 minutos una vez en la Temporada 2025-2026, lo que ocurrió en la Jornada 1 en la derrota de 2-1 a manos del Cremonese.

¿Cuántos goles ha hecho Santiago Gimenez con el Milan?

Santiago Gimenez ha marcado siete goles con el Milan desde su incorporación al equipo italiano en febrero del 2025, cuando llegó tras dos años y medio con el Feyenoord.

El mexicano tuvo un destacado comienzo con Il Diavolo, pues hizo gol en tres de sus primeros cuatro juegos con el equipo rossonero.

Sin embargo, las cosas para Santiago Gimenez en el Milan se complicaron tras su gran inicio y comenzó a perder protagonismo.

La lesión en el tobillo derecho que sufrió en octubre del 2025 complicó más la situación para el Bebote, que es el delantero de la Selección Mexicana con menos actividad a meses del arranque del Mundial 2026.

EVG