Cruz Azul quería volver al Estadio Azteca esta temporada pero le negaron el regreso al Coloso de Santa Úrsula

El Cruz Azul salió de la Ciudad de México esta temporada para disputar sus encuentros de local en la cancha del Estadio Cuauhtémoc; aunque con la reapertura del Estadio Azteca, se confirmó que La Máquina volverá al Coloso de Santa Úrsula, aunque no se confirmó la fecha.

Con información del medio Estadio Deportes, el Cruz Azul quería jugar su partido de vuelta ante el LAFC y sus encuentros de la liguilla del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, la empresa que maneja el recinto les dijo que no, que solo el América volverá en este momento.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que América, Cruz Azul y Atlante serán los equipos que jueguen en el Estadio Azteca, así que los cementeros y los Potros de Hierro comenzarán a jugar en el Estadio Banorte hasta después del Mundial 2026.

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Cruz Azul ha pasado por tres estadios en los últimos tres años

Después de que el Estadio Azteca cerró sus puertas para iniciar con la remodelación de cara al Mundial 2026, el América y el Cruz Azul tuvieron que buscar alternativas para disputar sus encuentros de local y ambas instituciones se fueron al Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, un año después, La Máquina salió de este recinto y llegó a un acuerdo con la UNAM para jugar en el Estadio Olímpico Universitario, donde lograron levantar su séptimo título de la Concacaf Champions Cup.

Lamentablemente, un año después de su llegada a Ciudad Universitaria los problemas volvieron y salieron de este estadio, aunque las posibilidades dentro de la CDMX se acabaron, así que optaron por mudarse a Puebla para jugar en el Estadio Cuauhtémoc en este Clausura 2026.

Cruz Azul busca un milagro para seguir en la pelea por la Concachampions

El Cruz Azul sufrió un terrible descalabro en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup al caer 3-0 a manos del LAFC en el BMO Stadium, poniendo en duda su continuidad en el torneo internacional.

La Máquina recibirá al equipo de la MLS la próxima semana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para disputar el encuentro de vuelta, en el que los dirigidos por Nicolás Larcamón deben ganar 3-0 para la prórroga o 4-0 para avanzar directo.

En caso de que el LAFC meta un tanto de visitante, la posibilidad del tiempo extra se esfuma y el Cruz Azul tendrá que ganar sí o sí en el marcador global para poder avanzar a las semifinales del torneo internacional.

DCO