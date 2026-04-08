Jaime Camil arremete cruelmente a los jugadores de Cruz Azul en su cara “que horribles” (VIDEO)

Jaime Camil es el fan número 1 del LAFC y reveló que ha asistido a casi todos los partidos del conjunto angelino; además, en el encuentro ante Cruz Azul, arremetió contra los jugadores de La Máquina diciendo que todos están horribles, mientras que los futbolistas de su equipo podrían ser modelos de revista.

Jaime Camil estaba hablando sobre su asistencia al estadio del LAFC y en ese momento pasaron los jugadores del Cruz Azul por atrás de él y dijo: “Ve nada más qué horribles, guapos no son, guapos no son, la neta, ¿no? Guapos los del LAFC, todos parecen modelos de GQ, pero estos, o sea, ¿cómo? Me van a zapear ahorita".

La afición mexicana no dejó pasar el momento para tirarle hate a Jaime Camil por su comentario contra los jugadores del Cruz Azul, diciéndole: “¿A poco sí muy aficionado al LA?”, “¿Ya lo quiero ver cuando se juegue en México?”, “¿Este quién es?”.

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@somos_fox ¡DON FERNANDO ESTÁ EN LA CONCA!😂🫶 Jaime Camil es el fan número 1 de LAFC, CONFIADO EN EQUIPO ANGELINO. Concachampions ⚽ ♬ sonido original - Somos FOX - Somos FOX

Jaime Camil terminó contento con el resultado del LAFC contra el Cruz Azul

El LAFC no tuvo piedad con el Cruz Azul en el partido de ida y le propinó una tremenda goleada a La Máquina en el BMO Stadium por marcador de 3-0 para poner un pie en las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

El equipo de Nicolás Larcamón necesita un milagro para avanzar de ronda, pues necesitan un tablero de 3-0 para mandar la serie al alargue y ganar por diferencia de cuatro tantos para llevarse el boleto a la siguiente ronda, aunque un tanto del LAFC pondría en serios problemas a La Máquina al tener que ganar sí o sí en el marcador global.

El conjunto de Estados Unidos podría ser uno de los equipos de la MLS en meterse en las semifinales de la Concachampions, aunque nada está escrito, pues aún falta que se lleve a cabo el partido de vuelta en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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Cruz Azul sufrió su segunda derrota al hilo ante el LAFC

El Cruz Azul va de mal en peor en este cierre de temporada, pues a pesar de ir en el segundo lugar de la Liga MX, La Máquina ya suma su segunda derrota consecutiva, una en el torneo local y la otra en la Concacaf Champions Cup, algo de lo que deben preocuparse los aficionados celestes.

El Cruz Azul perdió 2-1 ante el Pachuca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a pesar de que los Tuzos tuvieron un hombre menos en el campo en los últimos minutos del compromiso.

El encuentro ante el LAFC fue el segundo descalabro de los celestes de forma consecutiva y el siguiente compromiso es ante las Águilas en la cancha del Estadio Azteca, un encuentro que no puede perder el Cruz Azul.

DCO