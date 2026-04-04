El increíble OSO de Andrés Gudiño que le costó a Cruz Azul un tempranero gol del Pachuca (VIDEO)

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, cometió un garrafal error en los primeros minutos del partido contra Pachuca en la Jornada 13 del Clausura 2026, mismo que le costó a La Máquina recibir el primer gol de la noche en el Estadio Cuauhtémoc al minuto 5.

El cancerbero celeste le regaló el balón a Kenedy en su intento por salir jugando con la defensa. El futbolista brasileño de los Tuzos aprovechó el yerro del guardameta del cuadro capitalino para abatirlo con un potente remate de zurda en el área.

¡Error de Andrés Gudiño (Cruz Azul) que termina en gol de Kenedy (Club Pachuca)! Sonido ambiente en mono extraído de la transmisión de TUDN USA pic.twitter.com/TjyJ0FkuUb — lilboimx (@lilboimx) April 5, 2026

Andrés Gudiño vuelve a la titularidad con Cruz Azul

El portero mexicano Andrés Gudiño volvió a ser titular en el arco de Cruz Azul luego de que en el anterior encuentro de la Liga MX regresó Kevin Mier.

El colombiano jugó los 90 minutos en el empate 1-1 contra Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026, justo antes del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.

Andrés Gudiño ha sido el guardameta titular de Cruz Azul desde la Liguilla del Apertura 2025, pues Kevin Mier estuvo inactivo durante algunos meses a causa de una lesión que sufrió en el duelo de la Jornada 17 de la pasada campaña contra Pumas.

El mexicano respondió de buena forma en términos generales en los anteriores partidos del Cruz Azul en el Clausura 2026. Recibió 11 goles en las primeras 11 fechas del campeonato.

Semana clave para Cruz Azul

La primera semana de abril es vital para las aspiraciones de Cruz Azul tanto en Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

La Máquina visita el martes 8 de abril al LAFC en la ida de cuartos de final de la justa de la Concacaf. Cuatro días más tarde, el sábado 11, enfrenta al América en el recién reabierto Estadio Azteca en una nueva edición del clásico joven.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón quiere cerrar de la mejor forma la fase regular del Clausura 2026 para llegar en buen ritmo a la Liguilla, a la par de que busca defender con éxito su condición de actual monarca de la Concacaf Champions Cup.

EVG