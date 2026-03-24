Pieza clave del Cruz Azul vive momentos de tensión al ser deportado de Estados Unidos

Cruz Azul antes de un partido de la Liga MX

Como parte de la Fecha FIFA el Cruz Azul tiene un juego amistoso internacional en Estados Unidos, pero el equipo mexicano no estará completo, ya que Iván Alonso, director deportivo de La Máquina, fue deportado de Estados Unidos.

El directivo del club cementero se vio obligado a regresar a México porque su permiso estaba vencido.

Iván Alonso es deportado de EU, su permiso estaba vencido. Iván es responsable de tremendo descuido, pero el área de logística de @CruzAzul deja mucho que desear. Que el DD no viaje es grave, pero si el error fuera con un futbolista en un torneo INT, ahí les encargo el escándalo pic.twitter.com/OSeGN2tQXy — AGUSTÍN M DE LEÓN (@amartinezdeleon) March 25, 2026

“Iván Alonso es deportado de Estados Unidos. Su permiso estaba vencido. Iván es responsable de tremendo descuido, pero el área de logística de Cruz Azul deja mucho que desear”, informó el comunicador Agustín Martínez de León en su cuenta de X.

“Que el director deportivo no viaje es grave, pero si el error fuera con un futbolista en un torneo internacional, ahí les encargo el escándalo”, termina el mensaje de De León.

Cruz Azul se enfrenta al Atlético Nacional en el PayPal Park de San José, California, Estados Unidos. La idea es que los jugadores celestes no pierdan ritmo debido a la pausa en el futbol de clubes por la Fecha FIFA, en donde las selecciones al rededor del mundo tendrán acción.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido amistoso?

El Cruz Azul se mide al equipo colombiano luego de rescatar un empate ante Mazatlán en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un gol agónico de Gabriel Fernández al minuto 87 de tiempo corrido.

La Máquina y los Cañoneros, que viven su certamen de despedida, pues al finalizar el equipo deja de existir para dar paso al Atlante, empataron 1-1 en la cancha del Estadio El Encanto.

El primer tiempo del compromiso terminó con el 0-0 parcial en el electrónico, pero sin un dominio por parte de los cementeros, pues el equipo de Sergio Bueno también tuvo oportunidades al ataque para poner el primer tanto de la noche.

Los Cañoneros los que anotaron primero en el cotejo; fue al minuto 48 de tiempo corrido cuando Josué Ovalle aprovechó un rebote que dejó Kevin Mier dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica.

Gabriel Fernández recibió una asistencia de José Paradela cerca del área y ‘El Toro’ se hizo el espacio para sacar el disparo con el que venció a Ricardo Rodríguez, quien tuvo cinco atajadas en todo el encuentro.

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