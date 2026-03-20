Nicolás Larcamón manda a la banca a Andrés Gudiño y Kevin Mier vuelve a la titularidad con Cruz Azul

Después de tanta espera, Kevin Mier vuelve a la actividad con el Cruz Azul en el partido ante el Mazatlán; sin embargo, Andrés Gudiño es el que sufrió en este momento, pues regresó a la banca de La Máquina después de un par de meses de actividad como titular.

El arquero colombiano llevaba cuatro meses sin jugar un encuentro en la Liga MX con el Cruz Azul, pues la última vez que salió a defender el arco de los cementeros fue el 8 de noviembre del 2025, cuando se enfrentaron a Pumas y Adalberto Carrasquilla con una barrida provocó la lesión de Kevin Mier.

Tras su rehabilitación, fue en el partido de ida ante el Monterrey en la Concacaf Champions Cup cuando Mier volvió a estar en la banca con el Cruz Azul, mientras que el tiempo que estuvo fuera de las canchas fue Emmanuel Ochoa, el segundo portero de La Máquina.

Kevin Mier vuelve a la titularidad a tres meses del Mundial 2026

Cuando se dio la lesión de Kevin Mier en el partido de la Jornada 17 ante los Pumas, la participación del colombiano en el Mundial 2026 comenzó a ponerse en duda, pero tenía más de seis meses para recuperarse al 100 por ciento.

Con su regreso a la titularidad con el equipo de Nicolás Larcamón, Kevin Mier tendrá tres meses para pelear un lugar en la convocatoria de Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA, pues antes de su lesión fue llamado para estar en los partidos amistosos contra México y Canadá en octubre del año pasado.

Por su poca actividad en el inicio del año, Kevin Mier no entró en el primer llamado de los cafeteros en este 2026, pues en esta Fecha FIFA se medirán ante Croacia y Francia, sus últimos dos encuentros antes de afrontar el Mundial de este año.

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Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷.



🔗 https://t.co/fS1MxGtHOS#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9FchgD9a1y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

¿Cuándo será el debut de Colombia en la Copa del Mundo?

Kevin Mier deberá llenar el ojo del seleccionador Néstor Lorenzo para que entre en la convocatoria de Colombia para la Copa del Mundo del 2026, el torneo que cualquier jugador del mundo quiere disputar.

Los cafeteros iniciarán su participación en el torneo de la FIFA el próximo 17 de junio del 2026, cuando se enfrenten a Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca, mientras que su encuentro más difícil en la fase de grupos será ante Portugal el 27 del mismo mes en el Hard Rock Stadium.

El tercer sinodal al que tendrá que enfrentar Colombia se definirá esta Fecha FIFA en el Repechaje Intercontinental y saldrá de la llave A que enfrenta a Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

DCO