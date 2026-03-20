Chicharito se sincera y revela LLORANDO la razón por la que él tiró el penalti ante Cruz Azul (VIDEO)

Javier 'Chicharito' Hernández confesó por qué cobró el penalti contra Cruz Azul en su último juego con Chivas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández se desahogó, con lágrimas de por medio, del penalti que falló en su último partido con Chivas, y reveló en un video la razón por la cual ejecutó la pena máxima contra Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.

El goleador tapatío publicó en sus redes sociales la segunda parte del video en el que habla de este complicado episodio, y aseguró que él realizó el tiro porque prefería errarlo antes de que lo fallara cualquier otro de sus ahora excompañeros del Rebaño.

“Prefería ser yo quien fallara ese penalti en lugar de de alguno de mis compañeros”, dijo el ‘Chicharito’ Hernández, quien posteriormente comenzó a llorar al tiempo que comentó: “No quería fallarlo, era muy importante para mis compañeros, sobre todo”.

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CH14 le manda mensaje a excompañeros

Todavía con lágrimas y el sentimiento a flor de piel por el recuerdo de aquel penalti que le costó a Chivas la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025, el ‘Chicharito’ Hernández aseguró que lo mejor en sus segunda etapa con el Guadalajara fueron los compañeros que tuvo.

“Lo mejor que puedo decir de Chivas fueron mis compañeros”, fue la última frase que dijo el goleador histórico de la Selección Mexicana.

El emotivo video que compartió el ‘Chicharito’ Hernández concluye con la celebración de su último gol con Chivas, el tanto que marcó en el triunfo de 4-2 sobre Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2025.

En el festejo de aquella anotación, Hernández Balcázar fue abrazado por varios de sus entonces compañeros en el Rebaño, entre ellos Armando la ‘Hormiga’ González, quien reconoció la importancia que tuvo en él el exatacante del Manchester United.

¿Cuántos goles hizo Chicharito con Chivas?

Javier ‘Chicharito’ Hernández convirtió un total de cuatro goles en su segunda etapa con Chivas, la cual abarcó del Clausura 2024 al Apertura 2025.

En los dos años que el tapatío formó parte de la plantilla rojiblanca en su segundo periodo con el Guadalajara tuvo actividad en 4 partidos oficiales, incluyendo Liga MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

Puebla, Cibao, Atlético de San Luis y Monterrey fueron los clubes a los que el ‘Chicharito’ Hernández les hizo gol en su segunda etapa con las Chivas.

Contando sus dos periodos con el Rebaño, el delantero de 37 años de edad consiguió 33 anotaciones con la escuadra rojiblanca, con la que debutó profesionalmente el 9 de septiembre del 2006.

EVG