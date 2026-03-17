Chicharito asegura que penalti fallado con Chivas ha sido el momento más doloroso de TODA su vida (VIDEO)

El Chicharito Hernández afirmó que el penalti fallado contra Cruz Azul ha sido el peor momento de su vida.

Javier ‘Chicharito’ Hernández no olvida el penalti que falló en su último partido con Chivas, pues aseguró que la pena máxima errada en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX contra Cruz Azul ha sido el momento más doloroso no solamente en su carrera como futbolista, sino también de toda su vida.

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane”, dice el goleador histórico de la Selección Mexicana en un video que publicó en sus redes sociales.

Aquel penalti fallado por el ‘Chicharito’ Hernández en Ciudad Universitaria impidió que Chivas derrotara a Cruz Azul y por ende clasificara a las semifinales del Apertura 2025, en el que fue el primer torneo del argentino Gabriel Milito como director técnico del Rebaño.

Chicharito toma con humor penalti fallado con Chivas

Más adelante en el video, se escucha una voz infantil que le pregunta al ‘Chicharito’ Hernández si es el peor jugador por su penalti fallado en su último juego con las Chivas.

“No, pero cometí un error en ese momento que era importante”, respondió el experimentado futbolista de 37 años en inglés.

Javier ‘Chicharito’ Hernández demostró al final del video que tomó esta grave falla con Chivas de la mejor manera posibles, dando a entender que este yerro no resume su carrera en las canchas.

“Y después me acerco y cambio mi carrera”, fue la última frase que dijo el exdelantero de las Chivas en su publicación.

¿A qué equipo irá el Chicharito tras su salida de Chivas?

Javier ‘Chicharito’ Hernández todavía no ha encontrado nuevo equipo desde que dejó de formar parte de la plantilla de Chivas a finales del 2025.

Los rumores indican que el delantero tapatío podría volver a la MLS, de donde volvió a la Liga MX a inicios del 2024 para su segunda etapa con el Guadalajara.

Otras versiones apuntan a un regreso a Inglaterra, pero no a la Premier League, pues su destino estaría en la Championship, Segunda División de aquel país.

EVG