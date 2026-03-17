“Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”; Julio César Chávez habla de lo peligroso que es el boxeo

Las peleas de box con la de Ring Royale entre influencers, YouTubers y todos los que se dedican a las redes sociales o al entretenimiento se han puesto muy de moda. Ver a dos personas arriba del ring soltarse golpes es, para muchos, morbo, y más si son personas públicas.

Después del evento de Ring Royale el fin de semana en Monterrey, al que acudió Julio César Chávez, el mismo campeón del mundo reconoció que es algo muy peligroso y que deben tener mucho cuidado, pues hasta un infarto le pudo dar a Alfredo Adame.

“Las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego y, a pesar de que Adame ganó, lo vi muy cansado y le puede pegar un infarto. Hasta que no ocurra un accidente no van a estar a gusto. Ojalá les siga yendo bien a todos, da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera”, destacó la leyenda en un video que subió la periodista Elisa Beristain.

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Chávez resalta que en estos eventos se toman a la ligera el boxeo

Chávez fue invitado por Poncho de Nigris para que estuviera en el evento y, pese a que disfrutó las peleas, también reconoció que deben tomar más precauciones si no quieren que en algún momento pase algo de lo que puedan arrepentirse al hacer esos shows.

“Uno se sube al ring y no se sabe cómo baje. Creo que lo están tomando muy a la ligera. Con careta es más peligroso porque los golpes rebotan y ahí es donde vienen los coágulos de sangre. De verdad que el boxeo no es un juego”, reafirmó el campeón de México, quien recibió un cinturón conmemorativo de Ring Royale.

No sólo a Adame se le veía cansado, sino también a su rival Carlos Trejo, quien perdió por nocaut. Karely Ruiz también lucía muy cansada y, por momentos, se pensaba que la pelea entre ella y Marcela se detendría, pero al final sí logró los 3 rounds.