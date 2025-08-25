¿Quién es Myriam Escobar? La actual esposa de Julio César Chávez

La actual esposa de Julio César Chávez, Myriam Escobar, ha compartido varios años con el boxeador, lo que ha permitido que lo conozca como a nadie y lo haya impulsado a través del tiempo para dejar de lado las adicciones y mantener una buena relación de familia.

¿Quién es Myriam Escobar?

La esposa del boxeador se llama Myriam Escobar. Tiene 58 años de edad y es originaria de Ciudad Obregón, Sonora. En una entrevista en el canal de YouTube de Javier Alarcón, la mujer habló de cómo conoció a su pareja, aunque en un inicio no hubo una relación sentimental entre ellos.

“Lo conocí aquí en Tijuana cuando él tenía 17 años, porque el iba a un gimnasio en ese entonces donde también iba mi novio que después fue mi esposo. Pero nunca hubo una amistad, eso fue entre ellos”, comenzó.

Agregó: “Cuando ya era Julio César Chávez y pasaba por Tijuana para ir a pelear a Las Vegas buscaba mucho a mi esposo. Yo comencé a tratarlo ya luego de que mi esposo muere y él estaba en sus inicios de separación y divorcio”.

Antes de casarse en 2015, la mujer estuvo casada con el boxeador Jesús“Bebé” Gallardo, quien era gran amigo de Chávez y fue asesinado el pasado 9 de abril de 1986 en un hotel cerca de Toluca.

Myriam y Julio César tienen una hija en conjunto llamada Nicole. Además, tienen dos hijastros, Tania y Alan que son hijos del primer matrimonio de Myriam. Por su parte, el boxeador tuvo tres hijos en su matrimonio anterior: : Julio César Jr., Omar y Cristian.

Ella fue muy importante en la recuperación del boxeador de las drogas, según ha contado en el pasado. “No le pedí permiso a nadie, lo metí con la ayuda de don José (Sulaimán) que lo quería mucho y luego me hablaba para saber dónde estaba y me decía: ”sal a buscarlo”, ya que muchas veces se me perdía", contó.

“Con su ayuda lo metí a una clínica de Estados Unidos, pero volvió a lo mismo. Después lo interné en una de Guadalajara y volvió (a las adicciones), y ya la tercera ahí funcionó. Fueron seis meses en donde estuvo alejado de todo el mundo. Nada más me recibía a mi, a mi hija, y a sus hijos solo en un par de ocasiones", relató.