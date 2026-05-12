Sol León y Alex Bahena confirman su ruptura tras el final de ‘La Mansión VIP’

La victoria de Sol León en la primera edición de “La Mansión VIP” ha dejado un sabor agridulce en la vida personal de la empresaria. Mientras celebraba el primer lugar del exitoso reality de internet, su pareja, Alex Bahena, utilizó sus redes sociales para confirmar que su relación sentimental ha llegado a su fin de manera definitiva.

La ruptura ocurre tras semanas de intensas especulaciones y emparejamientos entre Sol León y su compañero de casa, Mazaclán, con quien protagonizó escenas de gran cercanía que, para muchos seguidores, cruzaron la línea de la amistad, incluyendo presuntas declaraciones de amor por parte del youtuber.

¿Por qué terminó la relación de Sol León y Alex Bahena?

Alex Bahena, quien no solo era pareja de la influencer sino también parte de su equipo de trabajo, publicó un comunicado donde explicó que prefirió guardar silencio durante la competencia para no afectar el desempeño de Sol, pero dejó claro que su paciencia llegó a un tope.

“Yo entiendo muy bien el juego, pero distintas acciones han pasado el límite en bastantes ocasiones. El día de hoy he decidido terminar mi relación con Marisol de la manera más pacífica, justa y limpia posible”, expresó Bahena en Instagram.

El joven, a quien Sol llamaba cariñosamente su “colágeno”, enfatizó que, aunque las razones son muchas, la pérdida de lealtad y respeto fue determinante.

A pesar del dolor, aseguró que no busca generar odio hacia la empresaria y que existe la posibilidad de seguir colaborando en proyectos profesionales de manera madura.

La reacción de Sol León ante su ruptura

Hasta el momento, la ganadora de “La Mansión VIP” no ha emitido una postura oficial sobre el comunicado de su ahora exnovio.

Sin embargo, su reaparición en redes sociales dio mucho de qué hablar, se le vio en videos de TikTok e Instagram acompañada de la influencer Kim Shantal, muy distante a la situación.

La noticia sorprendió a los fans, pues Alex Bahena siempre apoyó la carrera de Sol y ambos parecían una pareja muy sólida.

Ante la ruptura, los internautas han respaldado a Alex, elogiando su actitud caballerosa y el respeto con el que ha manejado este escándalo mediático.

Con el cierre de “La Mansión VIP”, Sol León inicia una nueva etapa como la gran triunfadora del formato, pero enfrentando las consecuencias personales de un reality que, como bien advirtió Alex Bahena, a veces tiene un costo que sobrepasa el criterio propio.