¿Se cancela La Casa de los Famosos México 4? Rosa María Noguerón señala a HotSpanish ante posible fracaso

Tras el éxito de “La Mansión VIP”, el proyecto digital liderado por el influencer HotSpanish, la productora de La Casa de los Famosos México (LCDLF), Rosa María Noguerón, ha encendido las alarmas sobre el futuro del programa de Endemol en la televisión abierta.

Aunque la cuarta temporada de LCDLF sigue en pie y en etapa de preparativos, Noguerón no ocultó su preocupación por cómo la saturación de formatos similares en internet podría influir en un posible fracaso o pérdida de interés por parte de la audiencia y de los propios talentos.

¿La Mansión VIP es plagio?

Durante un reciente encuentro con los medios, Noguerón lanzó duras críticas hacia los creadores de contenido que han adoptado la dinámica del encierro 24/7.

La productora cuestionó la originalidad de estos proyectos y defendió el legado de su programa.

“Qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros proyectos, ya sea inspirado o fusilado completamente... Deberían pensar en algo original y no contaminar este proyecto que tanto hemos cuidado”, sentenció.

Según la productora, el rigor de Endemol tiene una razón de ser, y señaló que los creadores digitales suelen “equivocarse y retroceder” cuando se dan cuenta de que manejar un reality de este tipo no es tan sencillo como parece.

¿Ya no hay habitantes para LCDLFM?

Uno de los puntos más críticos que señaló Noguerón es el “desgaste” de los participantes. Aseguró que el mal manejo de la competencia en otros formatos digitales está provocando que las celebridades tengan miedo de integrarse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

“Los pueden ir desgastando, desgastan a los habitantes, luego se asustan y hay algunos que ya no quieren estar cuando ven cómo funcionan en otros lados los realities”, explicó, sugiriendo que la “permisividad” de internet daña la reputación del género.

No, Rosa María, lo que hace que LCDLF fracase, es el pésimo casting y el evidente favoritismo hacia ciertos participantes, además de los fraudes notorios en el show. Aunque en la Mansión también fue obvia la protección para algunos, en cuestión de dinámicas y contenidos se los… pic.twitter.com/HVnDe9PitV — •M̶a̶j̶o̶• (@Majsz24) May 12, 2026

Pese a las declaraciones de la productora, los internautas no tardaron en reaccionar, tachando sus palabras de “soberbias”.

En redes sociales, el público recordó que la propia Casa de los Famosos tiene sus raíces en Big Brother y señalaron que el éxito de HotSpanish radicó en la falta de favoritismos y una producción más orgánica.

Mientras la polémica crece, la producción de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México continúa su marcha, enfrentando el desafío de recuperar la confianza de un público que ha encontrado en las plataformas digitales una alternativa sin censura y, aparentemente, más auténtica.