¿Christian Nodal ya se reencontró con su hija Inti?

Christian Nodal se reencuentra con Inti en medio de la demanda con Cazzu

En medio de las constantes polémicas que rodean su vida matrimonial, Christian Nodal ha decidido dar un giro a la conversación para enfocarse en su faceta como padre. A través de sus historias de Instagram mostró por primera vez los detalles de la habitación que preparó para recibir a su hija Inti, fruto de su pasada relación con la argentina Cazzu.

El recorrido virtual reveló un espacio diseñado con extrema atención al detalle, un closet con vestidos y calzado listos para la niña, un baño exclusivo y una decoración temática que incluye un mural del desierto y lámparas en forma de nube.

Sobre la cama se vio un cuento personalizado llamado “El Forajido”. El libro incluye un mensaje dedicado a Inti, a quien describen poéticamente como el “sol” que marcó el regreso del “forajido soñador”.

Aunque inicialmente se especuló si el encuentro sería voluntario, nuevos reportes sugieren que la reunión fue producto de una mediación legal.

Según información difundida por la periodista Adri Toval, el reencuentro ocurrió el pasado martes 11 de mayo en un hotel de Houston, Texas, donde Cazzu se encuentra por compromisos de su Latinaje Tour.

El encuentro se desarrolló por un mandato judicial, según versiones extraoficiales, una jueza en Jalisco habría ordenado la convivencia tras una demanda presentada por Nodal para regular las visitas.

La reunión se llevó a cabo bajo un hermetismo total alrededor del mediodía, contando con estrictas medidas de seguridad y el acompañamiento de niñeras.

Por último, Ángela Aguilar ha sido una pieza clave en este proceso, pues Nodal reveló que su esposa se encargó personalmente de decorar la habitación de Inti en su casa de Houston, y los reportes indican que ambos se encuentran “muy felices” tras el éxito de esta convivencia.

La habitación genera polémica

La habitación de la pequeña de dos años ha sido diseñada mezclando la cultura mexicana con el estilo personal del cantante.

Sin embrago, en redes sociales los usuarios cuestionan varios detalles, como que supuestamente esa es la habitación de los perros de Ángela Aguilar. Señalan además que hay una urna de cenizas sobre uno de los muebles, lo que catalogan como algo de mal gusto para en cuarto de una pequeña.

A pesar de que no se ha confirmado si la menor pasará noches en la residencia, este acercamiento no deja de causar especulaciones sobre el estado legal de las visitas del cantante y su hija.