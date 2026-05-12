Tunden a Franco Escamilla por decir que los pobres asustan a la clase media | VIDEO

Tunden a Franco Escamilla por decir que los pobres asustan a la clase media

El comediante Franco Escamilla encendió la polémica tras decir que la función de la clase baja es “asustar a la clase media” y hacerlos agradecidos, declaraciones que retomó de un comediante y actor estadounidense llamado George Carlin, pero que ha generado reacciones negativas para el mexicano.

Fue durante una entrevista con Roberto Martínez que Franco Escamilla opinó sobre cómo cree que funcionan los diferentes niveles socioeconómicos y habló sobre el papel que juegan las clases alta, media y baja en la sociedad.

Lo que dijo Franco Escamilla sobre las clases sociales

Durante una conversación para el podcast Creativo, el comediante retomó una reflexión de George Carlin, al asegurar que “decía algo hermoso” sobre la relación entre los ricos, pobres y clase media.

“(Decía) que los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Están los ricos, que dominan, que gobiernan y no pagan impuestos; está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre; y está la clase baja, los pobres, que su única función es asustar a la clase media”, expresó.

Según el comediante mexicano, la existencia de la clase baja es un incentivo pata que la clase media se mantenga al margen de la pobreza. “‘No quiero estar ahí’. Esa es su única función porque te hace agradecido. ‘Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, luz, drenaje. Estamos bien’”, comentó.

El ex participantes de Supernova Strikers afirmó que hay similitudes entre los extremos económicos, algo sobre lo que los comediantes han reflexionado en el pasado.

@robertomtztv Franco Escamilla explica la visión de George Carlin sobre los pobres, los ricos y la clase media ♬ sonido original - ROBERTO MTZ - ROBERTO MTZ

“Dices, ‘¿en qué se parecen la familia jodida y la familia rica?’: Tienen un familiar en el bote, tienen un chingo de hijos, se casan entre familias de repente. Se parecen un chin**”, señaló.

Por otro lado, mencionó que la clase media se percibe como superior a la baja, a pesar de que se encuentra sometida a fuertes presiones económicas y sociales. “Estamos aquí diciendo, ‘Soy mejor’. No, te están sometiendo”, dijo.

Incluso, aseguró que hay problemas emocionales y sociales que afectan más a la clase media: “El drama, la psicosis, la neurosis está en la clase media. El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresivos. Está muy ocupado tratando de salir adelante sacando el día”, comentó.

También mencionó que la clase alta no se preocupa por ciertas discusiones sociales, pues se enfocan en cuidar su patrimonio: “El rico no se preocupa por esas cosas porque está preocupado por cómo seguir siendo rico y en medio estamos todos los demás ahí de justicieros sociales”, agregó. “Ponte a jalar”, concluyó sobre el tema.

Las declaraciones de Franco Escamilla desataron una serie de comentarios en redes sociales por quienes no están de acuerdo con él. Te dejamos algunas reacciones de redes sociales: