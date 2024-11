VIDEO: Franco Escamilla y Lazy Boy llegan a los golpes y hasta el hijo del comediante le entra

El famoso comediante Franco Escamilla y la estrella en ascenso de las artes marciales mixtas Lazy Boy su pusieron los guantes, pero lo hicieron de manera amistosa, pues solo se trató de una sesión de sparring en la que ambos rieron y disfrutaron.

En redes sociales circulan videos de la sesión de entrenamiento que Franco Escamilla y Ronaldo Rodríguez tuvieron. El comediante invitó a peleador de la UFC a uno de sus programas, llamado “Tirando Bola”, en donde hablaron de su vida, su carrera profesional y recordaron la práctica que tuvieron.

El sparring se dio en el programa de Lazy Boy llamado “Sácate el tiro”, en donde el peleador invita a diferentes personalidades a entrenar con él grappling y luego un sparring.

Escamilla, quien varias veces ha declarado que entrenaba boxeo, portaba guantes blancos y careta naranja, mientras que Lazy Boy usaba careta roja y guantes azul con blanco. En el “Tirando Bola” ambos vieron una grabación de su sparring e hicieron comentarios.

“De pura mamada te lo quitaste”, dijo el peleador de la UFC sobre un golpe que el comediante esquivó. Incluso El Lobo Escamilla, como se le conoce al cómico en las batallas de rap, dijo que su hijo, Rodrigo, también hizo un sparring con Lazy Boy, igual de manera amistosa.

Franco Escamilla tuvo a Lazy Boy en sus diferentes programas de redes sociales, pues además del “Tirando Bola” lo llevó a “Desde el cerro de la silla”, que es un talk-show similar a los late night de Estados Unidos, en donde hay conversaciones informales, entrevistas y diversas activaciones.

“Yo creí que era mamada que boxeaba, pero sí se mueve bien, dos que tres, le hace a la mamada, pero sí le hace" Lazy Boy sobre Franco Escamilla



Franco Escamilla hace llorar a Lazy Boy con impresionante regalo

En este show, Escamilla hizo llorar a Lazy Boy, pues le hizo un regalo que conmovió al peleador, quien varias veces ha confesado que tuvo una infancia dura, en donde tuvo que trabajar y salir adelante, dejando de lado su niñez.

“Mi mamá limpiaba casas y no había feria, yo sabía que si le decía, pues con la pena me iba a decir que no, entonces para que hacerle ese mal gusto”, dijo el peleador mexicano, quien es uno de los grandes prospectos de la UFC.

En este sentido, Ronaldo Rodríguez no pudo jugar ni divertirse de niño, por lo que Franco le regaló un carrito. “No representa nada, porque esto es para Ronaldo del pasado, pero te compré un Hot Wheels”, comentó el comediante.

Cuando tuvo el regalo en sus manos, el peleador no pudo evitar las lágrimas y agradeció al comediante por el regalo.

aar