Anuel AA en Monterrey: Precios de los boletos para el tour Real Hasta la Muerte en 2026

Anuel AA se presentará en las ciudades de Monterrey y Guadalajara como parte de su tour Real Hasta la Muerte, tras el lanzamiento de su nuevo sencillo “Kileros”, una colaboración con Brytiago.

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, está listo para encender los escenarios mexicanos una vez más, ahora con un par de conciertos fuera de la capital del país, aunque se desconoce si podrían abrirse nuevas fechas en el país.

Desde himnos globales como “China” (junto a Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin) y colaboraciones históricas como “Me Gusta” con Shakira, Anuel ha demostrado una versatilidad inigualable.

Con su tercer álbum, Emmanuel, consolidó un estilo que resuena profundamente en países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, manteniendo a México como su base de fans más sólida y apasionada.

Boletos para Anuel AA en Monterrey

Será el próximo 17 de septiembre que Anuel AA se presentará en el Estadio Borregos en Monterrey. el cual tiene una capacidad fija de 10,057 espectadores para eventos deportivos, pero cuyo aforo puede amplificarse hasta cerca de las 15 mil personas.

Se revelaron los precios para asistir al evento, que son los siguientes:

Oro Poniente — $1,062

Plata Oriente — $1,066

Plata Poniente — $1,086

Cancha B — $1,761

Cancha A — $2,498

Plata Plus — $2,916

Oro Oriente — $1,692

Oro Plus — $1,692

PCD — $1,066

Los boletos para Monterrey y Guadalajara estarán disponibles a través de la preventa Banamex el 14 de mayo en Ticketmaster, y un día después los podrás adquirir con cualquier tarjeta a través del sitio web de la boletera.

La trayectoria musical del artista comenzó a los 14 años en su natal Carolina, Puerto Rico, Anuel AA ha pasado de ser un pionero del trap en plataformas digitales a consolidarse como una potencia mundial del género urbano.

México es el país que encabeza su lista de audiencia global por encima de Estados Unidos, Colombia y Argentina. Esta conexión inquebrantable con el público mexicano reafirma su estatus como un líder indiscutible del reggaetón y el trap latino, capaz de reinventar estéticas y ritmos en cada nuevo lanzamiento.