La muerte de Pamela Marisa Melo ha sembrado el luto en la comunidad teatral y de actuación mexicana, por el fallecimiento de la joven de 32 años, quien fue una de las fundadoras de la plataforma Puro Teatro Mty.

Hasta ahora, la causa de muerte de Pamela Marisa es desconocida. El fallecimiento fue revelado por el actor y director Renán Moreno a través de redes sociales, donde compartió fotografías de la artista y un sentido mensaje.

¿De qué murió Pamela Marisa? ı Foto: Especial

“Muere joven actriz de Monterrey, quien participó en varias puestas en escena, entre ellas ‘Dama de Horror’ y ‘Ana Frank’“, escribió el director de teatro en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes son los papás de Pamela Marisa?

Ante la noticia de su fallecimiento, incluso quienes no conocían antes a la actriz y promotora de cultura, quieren saber más detalles respecto a la joven, así como su vida privada y quiénes son su círculo cercano.

Sin embargo, en redes sociales no hay información sobre los padres de la joven u otros familiares. Si bien en su cuenta de Instagram sigue a personas con su mismo apellido, ninguno de ellos ha compartido algo de su muerte.

Además, en sus propias redes sociales la actriz no publicaba demasiada información personal, pues parece ser que no felicitaba a sus padres u otros familiares con publicaciones que permanecieran en la plataforma.

Pamela Marisa egresó de la carrera de Mercadotecnia en el Tec, Campus Monterrey. En 2023 recibió el Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural: “Recibir este premio en Arte y Gestión Cultural es agradecer a generaciones pasadas que con sus diferentes acciones fuera mucho más sencillo para mí llegar hasta aquí”, declaró en ese entonces.

También ese año se le otorgó el Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León en la categoría de “Arte y Gestión Cultural”. Este reconocimiento lo recibió en un evento donde estuvo presente el gobernador del estado, Samuel García.

“En Nuevo León hay muchísimos artistas locales que estamos trabajando por generar cultura, por traer las expresiones artísticas en sus diferentes disciplinas y necesitamos plataformas, necesitamos comunicarlo a la gente para que sepan que existe y puedan acercarse”, decía sobre la importancia de mostrar el arte del estado.

Pamela Marisa no solo fue fundadora de Puro Teatro MTY, una plataforma digital enfocada en promover espectáculos teatrales y generar espacios para la difusión cultural en la ciudad; también estuvo involucrada en Monterrey Acapella, iniciativa vinculada con actividades artísticas y culturales.