Supernova 2025: Estatura y peso de Franco Escamilla y El Escorpión Dorado

Una de las peleas más esperadas por le público de Supernova Strikers es el enfrentamiento entre El Escorpión Dorado y Franco Escamilla, dos polémicos comediantes que han dado mucho de qué hablar en los últimos meses y tienen un lugar importante en la comunidad latinoamericana de Internet.

Fue hace unos meses que se anunciaron las peleas de Supernova 2025, incluyendo la de Franco Escamilla y el Escorpión Dorado, que desde el principio mostraron una rivalidad intensa, pero donde destaca el sentido del humor de ambos.

¿Cuánto miden y pesan Franco Escamilla y El Escorpión Dorado?

Al presentar la pelea, se definió que no habría límite de peso y que los guantes serían de 16 onzas, con 4 rounds en total. En ese momento, Alex Montiel, nombre real del influencer, reveló que pesaba 105 kilos. Además, mencionó que el comediante debía pesar unos 125 kilos.

El Escorpión asegura que se ha mantenido en su peso, por lo que asegura que ronda entre los 100 y 105 kilos. Por su parte, mencionó Berth Oh que sabía que Escamilla había llegado a los 115 kilos.

De este modo, el creador de contenido admitió que le ayudaría a ser más ágil por la diferencia de peso, que en un inicio era de 15 kilos.

Por otro lado, Alex mide 1.87 metros, mientras que Franco mide 1.86 metros, lo que muestra que no hay una diferencia tan importante en el sentido de la altura, que es otro factor determinante en el boxeo.

Todas las peleas ocurrirán en el Palacio de los Deportes el próximo 17 de agosto y puedes comprar los accesos en Ticketmaster. Los precios de los accesos van de los 488 a los 3 mil 50 pesos mexicanos, más cargos por servicio de acuerdo con la zona que elijas.

El evento comenzará a las 18:00 horas, aunque se desconocen los horarios específicos en los que se realizará cada una de las peleas. También contará con las presentaciones de Gabito Ballesteros, Oscar Maydon, Xavi, Nodal y María Becerra que amenizarán el evento.