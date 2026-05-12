U2 graba video musical en el Centro Histórico de la CDMX | VIDEO

La banda U2 apareció en el Centro Histórico de la CDMX para grabar el video musical de su canción ‘The Street of Dreams’ / ‘La Calle de los Sueños’, una noticia que entusiasmo a los fans y reunió a varios seguidores que fueron convocados con anterioridad de manera controlada por la agrupación.

U2 graba video musical en el Centro Histórico

La cita fue cerca de Santo Domingo y el Palacio de Medicina, donde en un área vallada, los fans se dieron cita alrededor de un autobús de color verde aculado, sobre el cual se encontraban los integrantes de U2.

Llegó U2!



Van a grabar al menos 3 veces la canción nueva, y luego van a tocar canciones viejas luego de la grabación para los fans.



STREET OF DREAMS pic.twitter.com/jaFNxb69g0 — U2 Chile (@U2Chile) May 12, 2026

A través de redes sociales, se hicieron populares las imágenes de Bono saludando a sus fans al llegar a la zona de grabación, así como imágenes más claras del autobús, que decía al frente ‘The Street of Dreams’ / ‘La Calle de los Sueños’.

Se dijo que la canción nueva sería grabada unas tres veces por lo menos y posteriormente, la banda interpretaría un par de temas conocidos por el público como modo de agradecimiento a los fans que se dieron cita para la grabación.

Algunas de las reacciones por la llegada de los irlandeses a tierras mexicanas fueron las siguientes:

“Queremos concierto”.

"En el Centro te encuentras de todo, hasta a los U2 “.

“México ganándole a la IA número ay ya no se cuanto, U2 arriba de un camión en el centro grabando un video”.

U2 graba video musical en el Centro Histórico de la CDMX ı Foto: Redes social

La banda irlandesa ya había hecho una convocatoria días atrás para sus fans, en la que ofrecían la posibilidad de salir en un próximo video de la banda, a través de un correo electrónico que fue enviado a sus suscriptores y después se compartió en redes sociales.

Se dice que además, ‘The Street of Dreams’ / ‘La Calle de los Sueños’ sería el primer single de su nuevo material discográfico, el cual estará disponible en junio y el video tiene relación con el Mundial 2026.

Así suena #U2 The Streets Of Dreams / La Calle de los Sueños en México vía TikTok Tenochhttps://t.co/P7cGX4sdhK pic.twitter.com/ADQN3oIwKe — U2Valencia (@U2Valencia) May 12, 2026

La invitación pedía a los interesados a acudir este martes 12 de mayo entre las 14:00 y las 20:00 horas en un sitio que se daría a conocer tras llenar un formulario. “Tú y un amigo podrían ser seleccionados para participar en la diversión. Todos los asistentes deben tener al menos 18 años, decía.

“La fecha límite para la entrega de los formularios completos es el viernes 8 de mayo a las 12 del mediodía. Los candidatos seleccionados serán notificados el domingo 10 de mayo a las 12:00 del mediodía”, se informó.