The Boys: ¿Cuándo se estrena el capitulo 7 de la temporada 5?

The Boys se encuentra en la recta final y este miércoles 13 de mayo será clave, pues se estrena el episodio 7 de la quinta temporada en la plataforma de Prime Video, la cual sigue apostando por su estrategia de lanzamientos semanales.

El séptimo capítulo de The Boys promete ser uno de los más intensos, pues la más reciente temporada de la serie se ha convertido en un retrato brutal del poder y la corrupción.

¿Cuándo se estrena el episodio 7 de la quinta temporada de The Boys?

El séptimo episodio de la serie se estrena este miércoles 13 de mayo del 2026 durante la madrugada para la mayoría de los países latinos. Los horarios ajustados a la zona de Latinoamérica son:

México : 1:00 a.m.

Colombia, Ecuador, Perú : 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia : 3:00 a.m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay : 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Tras los sucesos de la entrega anterior, Homelander ha instaurado un régimen autoritario con los llamados “Campos de la Libertad”, mientras Billy Butcher lidera una resistencia desesperada con un virus capaz de acabar con los superhéroes.

Como resultado, hay una guerra tota, donde las alianzas se rompen y se difumina el límite entre héroes y villanos. Este episodio se perfila como el preludio antes del final definitivo de la historia.

#TheBoys Episode 7 releases this week



• Titled - 'The Frenchman, the Female and the Man called Mothers Milk'



• Runtime - 1 Hour 6 minutes



• Episode trailer releases tomorrow



• Marie Moreau and Jordan Li are set to appear alongside potentially more



• 87.5% of Season… pic.twitter.com/B0Fix9m0Tw — The Boys Out of Context Clips (@TheBoysOOCC) May 10, 2026

La gran incógnita es si Butcher y su equipo serán capaces de detener al despiadado superhéroe o si, finalmente, el omnipotente tirano terminará imponiéndose sobre ellos.

El episodio tiene el nombre ‘The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother’s Milk’, lo cual ha encendido rumores de las muertes de Kimiko, Frenchie y MM.

Cabe recordar que en su momento, el actor Karl Urban adelantó que los dos capítulos finales serían los más “desgarradores” de la serie; fue contundente al asegurar que varios de los personajes principales no sobrevivirán para ver el desenlace de la historia.

Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa dando de qué hablar, siendo una de las series más exitosas actualmente.

El elenco de The Boys se compone por los siguientes actores y personajes: