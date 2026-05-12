Madre secreta del heredero: ¿Quiénes conforman el reparto del drama?

La serie en formato vertical Madre secreta del heredero es un drama en español que ha conseguido miles de visualizaciones en redes sociales y por su popularidad, quienes han visto la historia quieren saber más sobre el reparto que lo compone.

¿De qué trata Madre secreta del heredero?

Madre secreta del heredero sigue la historia de Valentina Ríos, una joven que se lleva una sorpresa cuando va a vender sus óvulos para saldar la deuda de su novio, pero queda embarazada debido a un error clínico.

Decide tener al bebé tras descubrir que su novio la engaña, pero empieza a temer su decisión al descubrir que el padre no es otro que Marcelo Ferrer, un despiadado y asesino capo de la mafia. Después de salvarle la vida de unos matones que intentan atacarla por tener dinero de la mafia, Marcelo traslada a Valentina a su mansión en contra de su voluntad.

Mientras que él demuestra constantemente su compromiso de protegerla de criminales, abusadores y su familia mafiosa, Valentina empieza a sentir algo por él a pesar de su comportamiento de mujeriego y su capacidad asesina.

Elenco de Madre secreta del heredero

Este es el elenco que compone a la serie de ReelShort:

Laura Barjum es Valentina Ríos

Valentina es una joven estudiante que en su último año de la universidad, es traicionada, humillada y menospreciada, pero su destino la cruza con el rey de la mafia, quien cae a sus pies.

Edgar Vittorino es Marcelo Ferrer

Marcelo Ferrer es un poderoso mafioso que solo necesita un heredero para llegar a la cima del poder, quien está a punto de asumir el puesto de Rey de la Mafia. Sin embargo, cuando su material genético es inseminado en Valentina, decide que debe protegerla a toda costa, pues ahora es un blanco fácil.

María Camila Bonett es Karina

Karina es una animadora que hace el papel de chica cruel de la universidad. Le roba el novio a Valentina y trata de humillar a la joven a toda costa. Cuando se dé cuenta de que Valentina es la nueva protegida del jefe de la mafia, tendrá que reconsiderar sus actitudes.

Hassler Sebastian es Marcus

Marcos es un jugador de fútbol que tiene una carrera brillante por delante; usa a su novia Valentina como escalón para alcanzar sus propósitos y la descartará cuando ya no le es útil. Tras una ruptura tumultuosa, Marcos hará todo para acabar con la reputación de Valentina, sin imaginar que se está convirtiendo en el enemigo de un mafioso.

¿Dónde ver Madre secreta del heredero?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Reelshort, la cual se encuentra disponible tanto en su sitio web como a través de su aplicación gratuita a través de dispositivos móviles.

Está conformada por 63 episodios y originalmente fue creada en español, aunque cuenta con subtítulos en el mismo idioma y otros para mayor accesibilidad. En TikTok se han publicado varios capítulos y resúmenes de la serie; también se encuentra en formato largo a través de Dailymotion.