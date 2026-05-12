Devil May Cry: ¿Dónde ver la temporada 2?

Este martes 12 de mayo se estrenó la segunda temporada de Devil May Cry, la serie de animación de Netflix basada en uno de los videojuegos más reconocidos de la industria.

¿De qué trata Devil May Cry?

Devil May Cry es una adaptación animada del popular juego de Capcom a partir de la visión de Adi Shankar. La descripción oficial de Netflix dice:

“Fuerzas siniestras operan para abrir el portal entre los reinos de hombres y demonios. En el medio de todo está Dante, un mercenario cazademonios que aún no sabe que el destino de ambos mundos depende de él”.

La primera temporada terminó con el portal abierto y humanos que invadieron el infierno. Mientras que Dante termina arrestado y su hermano Vergil se revela como vivo, además de que libera a varios demonios poderosos para que sean sirvientes del malvado Mundus, quien es uno de los villanos principales de los juegos.

¿Cuándo sale y dónde ver Devil May Cry?

La segunda temporada de Devil May Cry se estrenó este martes 12 de mayo a las 0:00 horas (PT), por lo que en México podemos comenzar a verla a partir de la 1 de la mañana de este martes.

La segunda temporada liberó todos sus episodios de una sola vez. Es decir que no tendrás que esperar toda una semana para continuar la historia de Dante y hasta podrías verla en una sentada.

La segunda temporada de Devil May Cry al igual que la original es una producción exclusiva del sitio de streaming Netflix, por lo que para que la veas, es necesario que cuentes con una suscripción a la plataforma.

🔥 DANTE 🔥

🔥 HA 🔥

🔥 VUELTO 🔥



La segunda temporada de 'Devil May Cry' ya está disponible. pic.twitter.com/Gzw88A1TYQ — Netflix España (@NetflixES) May 12, 2026

Además, contará con 8 episodios de una duración de alrededor de 30 minutos cada uno, por lo que es posible que la veas de corrido en un día si es que quieres tener un maratón.

La segunda temporada de la serie comienza poco después de los eventos de la primera. En esta ocasión, veremos a un Dante un poco más maduro tras quedar apresado por razones desconocidas, pero que lo llevarán a enfrentarse a su eterno rival y hermano Vergil.

Shankar declaró: “Tengo el honor de que Netflix y Capcom hayan confiado en mí para trabajar con la franquicia de Devil May Cry. Alex Larsen y yo adoramos a estos personajes, somos fans del universo y nos comprometemos a superar el altísimo nivel de los desafíos que nos hemos trazado".