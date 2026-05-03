Christian Nodal registra nueva marca e inicia batalla legal contra su padre

Parece que Christian Nodal tiene unos planes muy diferentes para mayo de lo que el público esperaba, pues dejó de lado su boda religiosa con Ángela Aguilar para en su lugar, iniciar una batalla legal contra su padre, Jaime González.

Y es que ya se hablaba de posibles conflictos entre Christian Nodal y su papá desde hace varias semanas que el artista mencionó que no era dueño ni de su nombre y se reveló que el registro de la marca era propiedad de su progenitor.

Universal Music demanda a los papás de Christian Nodal ¿por robo y fraude? ı Foto: Especial

Nodal registra nueva marca y comienza disputa legal con su padre

Tras borrar todo el contenido de sus redes sociales, el cantante de regional mexicano inició el registro de Forajido como nueva marca. Fue el pasado 22 de abril que presentó dicha solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Según el trámite, la nueva marca contempla servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, rubros que coinciden con los registros que actualmente controla su padre a través de JG Music.

De este modo, se espera que el músico pueda gestionar conciertos, lanzamientos y productos sin intermediación familiar. El movimiento ocurre en medio de diversas versiones públicas de tensiones internas por decisiones creativas y operativas en el manejo de su carrera.

😱📜El nombre de Christian Nodal podría cambiar muy pronto. El registro de “El Forajido” sugiere un giro en su carrera y mayor independencia. Además, eliminó contenido en redes y modificó su perfil. Todo indica que algo grande viene. ¿Le apostarías a este nuevo inicio? 🎶 pic.twitter.com/ljzkEk2lzY — Televisa Puebla (@TelevisaPuebla) May 3, 2026

En el IMPI existen tres registros vinculados a “Nodal”, que abarcan desde mercancía hasta explotación musical y presentaciones en vivo. Los mismos, se encuentran a nombre de su padre.

Por su parte, el cantante de regional mexicano no se ha mostrado nada discreto ante su sentir, pues durante un concierto en Querétaro hizo declaraciones que fueron interpretadas como indirectas sobre su entorno.

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, expresó a su público. “Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida”, dijo.

Desde hace tiempo se ha especulado sobre un posible distanciamiento de Christian Nodal con el resto de su familia, pero fue en enero pasado que la ausencia de Jaime González y Cristy Nodal de los festejos organizados por Ángela Aguilar con motivo del cumpleaños de Christian avivó los rumores de una separación familiar.