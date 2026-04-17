¿Nodal y Ángela Aguilar se separan? Esto se sabe de su supuesta crisis matrimonial

Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en el ojo del huracán por la polémica generada por el video de ‘Un Vals’, donde sale una modelo parecida a Cazzu. Ahora, aseguran que la pareja se encuentra separada, a dos años de su inesperada boda.

Y es que hace unos días, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones en torno a la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, pues se decía que ella se encontraba furiosa por el escándalo y que incluso había intervenido su papá, Pepe Aguilar.

Aunque el cantante de ‘X Perro’ aseguró que no tuvo nada que ver con el controversial video, se dice que la famosa artista había decidido separarse del cantante y que hubo una fuerte discusión donde estuvo involucrado Pepe.

Esto se dice de la ‘separación’ de Ángela Aguilar y Nodal

Tras los primeros reportes de la separación, ahora el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio su versión respecto a lo ocurrido en el matrimonio.

En ese sentido, aseguró que los cantante de música regional mexicano sí se encuentran separados a raíz del polémica video de ‘Un Vals’. En ese sentido, aseguran que el famoso fue echado de su propia casa.

“Llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero lo corrieron de la casa, se veía venir”, dijo el periodista durante el programa matutino Sale el Sol.

La publicación dividió opiniones, principalmente por quienes no están de acuerdo con la supuesta revelación y aseguran que se trata de un rumor sin fundamentos. Algunas reacciones fueron:

"Totalmente falso, ellos están más unidos que nunca".

“Dios quiera y sea verdad, esta pobre muchacha no se merece todo esto que está pasando“.

"Cómo no llena conciertos, quieren generar de chismes“.

"Es estrategia para que Nodal recupere su carrera".

“Pues ya viene mayo, que se ande con cuidado la peloncita”.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones sobre estos supuestos rumores de separación; a pesar de ello, el cantante recientemente expresó que la joven está con él a pesar de cualquier circunstancia, como ya se ha demostrado con el golpe que han recibido las carreras de ambos.