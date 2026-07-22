Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan a su segundo bebé. Desde hace un tiempo, la pareja había expresado su deseo de ser padres nuevamente, y por fin lo lograron.

Los artistas compartieron la noticia con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en redes sociales, mismo que rápidamente se volvió viral y generó una ola de felicitaciones de parte de sus fans y colegas del medio artístico.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez serán papás nuevamente: ‘Te esperamos con inmensa ilusión’

A través de una publicación conjunta en Instagram, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez revelaron la llegada de su hija con un texto que demuestra la fe y el cariño que prima en su vida.

“Dios nos ha vuelto a bendecir…Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León“, escribieron.

La imagen que acompaña el mensaje muestra las manos entrelazadas de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y su hijo León, mientras al fondo se observan una cobija, unas pequeñas botitas y una camiseta rosa. Además, se lee el nombre “María”, confirmando así que esperan a una niña.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija ı Foto: IG carlosrivera

La historia amor de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en junio de 2022 en una ceremonia íntima que se celebró en España, lejos de los reflectores y con la presencia de sus seres más cercanos. Desde entonces, han mantenido su vida personal con discreción, compartiendo solo momentos especiales con sus seguidores.

En agosto de 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo, León, quien ahora se prepara para convertirse en hermano mayor. Cuando el niño nació, Carlos Rivera le dedicó “La Mejor Canción” y “Te Esperaba”, canciones con las que expresó su amor y emoción ante la llegada de su primogénito.

Aunque no se ha revelado la fecha de nacimiento de la segunda hija de la pareja de famosos, los seguidores esperan que el cantante de Tlaxcala también lance algunas canciones dedicadas a la niña.

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