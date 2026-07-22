Aztlán Feria de Chapultepec atrapó la fiebre de Spider-Man

Si Spider-Man buscaba el lugar perfecto para aterrizar en la Ciudad de México, lo encontró en Aztlán Feria de Chapultepec. El parque fue la sede del Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva película protagonizada por Tom Holland y Zendaya, dirigida por Destin Daniel Cretton.

Luego de pasar por ciudades como Londres y Nueva York, el Spidey World Tour hizo escala en la Ciudad de México para reunir a los protagonistas de la cinta con una de las comunidades de fans más apasionadas del mundo. La cita fue en Aztlán, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde por una noche, una de sus atracciones más emblemáticas se convirtió en el escenario de un evento de talla internacional.

Desde varias horas antes del evento, cientos de personas comenzaron a llegar con playeras, máscaras, figuras de colección, carteles y uno que otro traje que habría hecho sentir orgulloso al mismísimo Peter Parker. Cerca de 1,200 fanáticos que consiguieron sus accesos mediante dinámicas de Cinemex, Cinépolis, Sony Pictures y distintas plataformas ingresaron al parque para presenciar la alfombra azul y ver de cerca a Tom Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton.

Los gritos subieron de nivel cuando las estrellas aparecieron frente al público. Tom Holland y Zendaya dedicaron tiempo a saludar, firmar autógrafos, tomarse fotografías y agradecer el cariño de los seguidores mexicanos. Entre aplausos, carteles y celulares en alto, Aztlán se transformó en un punto de encuentro donde los personajes dejaron la pantalla por unos minutos para convivir con quienes han seguido sus aventuras durante años.

Y no sólo eso, cerca de 3,000 fans que acudieron al parque sin un pase oficial pudieron seguir el evento desde el exterior mediante pantallas instaladas para la ocasión, además de saludar al mismo talento que tomó un tiempo para salir y agradecerles a distancia su permanencia en el evento.

Una telaraña de 85 metros sobre la CDMX

La rueda de la fortuna Aztlán 360 con su altura de 85 metros, se convirtió en el gran escenario de la alfombra azul y en uno de los elementos más fotografiados del evento. Durante el Fan Event, su estructura se iluminó con la imagen y el símbolo de Spider-Man hasta convertirse en una gigantesca telaraña visible desde distintos puntos del parque y de la ciudad.

El resultado fue una imagen de ensueño. Las estrellas frente a la rueda, el símbolo de Spider-Man iluminando la noche y cientos de fanáticos celebrando alrededor convirtieron al parque en una extensión del universo de la película.

Aztlán entra a las grandes ligas del entretenimiento

La elección de Aztlán Feria de Chapultepec como sede del encuentro confirmó su capacidad para recibir eventos de talla internacional y consolidarse como un punto de conexión entre estudios, marcas, talento y grandes comunidades de seguidores.

Su ubicación en uno de los espacios más emblemáticos de la capital, la versatilidad de sus instalaciones y atracciones como Aztlán 360 permiten crear experiencias que van mucho más allá de una alfombra tradicional. Aquí, las presentaciones pueden tomar altura, iluminar el cielo de la ciudad y convivir con una oferta permanente de juegos, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a los cines de México el 30 de julio, pero la fiebre arácnida ya comenzó y eligió a Aztlán Feria de Chapultepec como su punto de partida.

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FGR