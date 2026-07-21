Zendaya y Holland desatan furor en noche mexicana al estilo Spider-Man

La rueda de la fortuna más grande de la Ciudad de México fue testigo de una noche inolvidable. El Parque Aztlán se transformó en el escenario donde la emoción, la nostalgia y el cariño de miles de seguidores recibieron a Tom Holland, Zendaya y al director Destin Daniel Cretton, quienes presentaron en el país la película Spider-Man: Un nuevo día.

Desde varias horas antes del inicio de la alfombra azul, cientos de fanáticos ocuparon cada espacio con un mismo objetivo: ver de cerca a los protagonistas de una de las sagas más queridas del cine. Vestidos con los distintos trajes del Hombre Araña, cargando pósters, dibujos, figuras de colección y cómics, esperaron con paciencia el momento en que sus ídolos aparecieran.

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Y cuando finalmente sucedió, el parque estalló en aplausos. Entre gritos de “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!” y “¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!”. Los actores correspondieron al cariño saludando, sonriendo y deteniéndose para firmar autógrafos y convivir con los animados asistentes.

Tom Holland apareció con un elegante traje negro y una corbata adornada con una araña blanca, mientras que Zendaya cautivó con un sofisticado diseño negro de mangas largas que evocaba las telarañas del icónico superhéroe.

LAS CELEBRIDADES al dar detalles de la película ı Foto: Carlos Mora|La Razón

La calidez del público mexicano marcó la noche. Durante su paso por la alfombra, Holland fue uno de los más ovacionados y aprovechó el momento para agradecer el recibimiento que, aseguró, siempre lo hace sentir como en casa.

718.6 Millones de vistas tuvo el primer tráiler del filme en 24 horas

“Esta idea nació gracias al amor por la comunidad. Hoy, con las redes sociales, es mucho más fácil conectar, y eso es precisamente de lo que trata esta película. Ese sentido de comunidad es la razón por la que me encanta hacer cine: reunir a las personas. Todos aportan su voz, su energía y su cariño, y eso es algo que realmente amo”, expresó.

El actor británico confesó que volver a interpretar al icónico Peter Parker continúa siendo un privilegio gracias al profundo vínculo que el personaje mantiene con el público.

TOM HOLLAND, en el Parque Aztlán ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Momentos como éste son muy especiales. Aquí te das cuenta de cuántas personas conectan profundamente con Spider-Man y con Peter Parker. Es un privilegio formar parte de esta historia y darle vida. Entregamos mucho de nosotros mismos a esta película. La hicimos para ustedes, para que la disfruten con sus amigos y su familia”, dijo.

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Zendaya compartió ese sentimiento al explicar que la nueva entrega habla de una etapa de cambios en la que los personajes buscan encontrarse consigo mismos y con quienes los rodean.

“Todos pusimos una parte muy importante de nosotros en estos personajes. Estamos viviendo una etapa de transición, en la que buscamos conexión humana, y eso es justamente lo que cuenta esta historia. No puedo esperar a que vean la película y conecten con estos personajes, porque creo que es algo muy hermoso y muy importante”, comentó.

ZENDAYA lució un nuevo fleco ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Para el director Destin Daniel Cretton, el corazón de la película está en las decisiones que transforman la vida de Peter Parker y en la capacidad de seguir adelante incluso después del sacrificio.

“Peter hizo un sacrificio increíble al final de la película anterior y ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Todos queremos que encuentre el amor y tenga las cosas que cualquier persona merece. Ésa es la parte más humana de esta historia: aprender a seguir adelante cuando las relaciones cambian sin dejar de ser uno mismo”, indicó.

El Fan Event se convirtió en una auténtica celebración del universo de Spider-Man, pero también del lazo que une a sus protagonistas con el público mexicano. Entre ovaciones, sonrisas y momentos de complicidad, la noche dejó claro que, más allá de los efectos especiales y la acción, el verdadero poder del Hombre Araña sigue siendo conectar con las personas.

Spider-Man: Un nuevo día llegará a las salas de cine en México el 29 de julio.