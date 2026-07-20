Brianda Deyanara es la decimotercera habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 ha revelado a Brianda Deayanara como la decimotercera habitante confirmada del reality show. La conductora mexicana promete dar mucho de qué hablar con su participación en el proyecto de Televisa.

La revelación se dio a conocer del mismo modo que las anteriores, a través de una transmisión en vivo que comenzó este 20 de julio en punto de las 20:30 horas, siendo ya un momento muy esperado por el público.

El anuncio de Brianda Deyanara como habitante de La Casa de los Famosos México 2026 llena de emoción a su comunidad de 35.7 millones de seguidores solo en la plataforma de TikTok.

La revelación ya había causado conmoción antes de tiempo, pues con las pistas que se compartieron este domingo, muchos pudieron adivinar la identidad de la famosa antes de la transmisión en vivo, una constante de la edición actual.

El video mostraba varios elementos relacionados con la creadora de contenido, pues se incluían elementos como teléfonos, flores, aros de luz y una camioneta rosa que era clave para identificar a al famosa.

Aquí te dejamos las pistas del treceavo habitante de la cuarta temporada



Descúbrelo este lunes a las 8:28 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨



💥 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/LQsElfLbBh — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 19, 2026

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, se han revelado a varios participantes del programa. La lista es la siguiente:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir , cantante y ex participante de La Academia.

Flor Vigna , cantante y ganadora de Supernova 2026.

Yahir , cantante mexicano, exparticipante de La Academia.

Flor Vigna , cantante argentina y ganadora de Supernova 2026.

Masad Al-Tamimi , tiktoker árabe.

Arantza Ruiz , actriz y gamer mexicana.

Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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