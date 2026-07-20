¿Quién es Brianda Deyanara? Edad y de dónde es

El nombre de Brianda Deyanara no es nuevo en el mundo del espectáculo, pues a través de los años la famosa ha sido rodeada de polémicas y dichos, sin mencionar su participación en todo tipo de proyectos.

A través del tiempo, ha sido ligada con diferentes personalidades como Rayito, Nicola Porcella y Christian Nodal. Fue en junio del 2024 que la influencer Lizbeth Rodríguez aseguró que Brianda Deyanara tuvo una “aventura” con el actual esposo de Ángela Aguilar.

¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara es una de las creadoras de contenido más populares de México con 12.5 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram. Por otro lado, en su cuenta de TikTok, tiene 35.7 millones de seguidores. Actualmente, tiene 30 años de edad.

Comenzó su carrera en el modelaje y la conducción en Tijuana, Baja California. Su talento le abrió las puertas a importantes proyectos en televisión y participó con conductora en los programas “Los Trasnochados” y Telehit en 2018.

El mismo año abrió un canal en YouTube y al poco tiempo obtuvo popularidad. Tras independizarse, se consolidó como una de las principales estrellas de las redes sociales en Latinoamérica.

Ha destacado como conductora en programas de televisión y proyectos web, además de ser una figura constante en tendencias, pasarelas y colaboraciones con diversas celebridades del Internet.

En 2024, se hizo viral nuevamente por ser ligada sentimentalmente con Nicola Porcella, participante de la primera edición de La Casa de los Famosos México 2026.

A través de redes sociales, en ese entonces, se hizo viral un video en el que Agustín Fernández besaba a una chica mientras que junto a él estaba Nicola Porcella en lo que parecía un coqueteo con la youtuber.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Fede Vigevani?

¿Quién es Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia; ¿qué enfermedad tiene?

¿Quién es la última novia de Ferrán Torres, autor del Gol de España vs. Argentina en la final del Mundial?